To opracowany przez ukraińskich inżynierów "Wiśliuk", czyli nowoczesny gąsienicowy robot bojowy, który jest kompaktowym, wysoce mobilnym i cicho poruszającym się pojazdem zdolnym do transportu ładunków do 200 kg, stawiania min czy holowania SUV-a. Ale to jeszcze nie koniec, bo dziś poznajemy również "Pająki", które dołączają do tego rosnącego arsenału dronów lądowych Kijowa.