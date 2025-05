Nerw błędny to najważniejszy nerw układu parasympatycznego, który odpowiada za nieświadome funkcje organizmu: od trawienia, przez nastrój, po pracę serca. Jego stymulacja impulsem elektrycznym była wcześniej wykorzystywana w leczeniu padaczki i depresji, a teraz okazuje się, że może pomóc też w zespole stresu pourazowego. To zaburzenie psychiczne będące formą reakcji na skrajnie stresujące wydarzenie (traumę), najczęściej działania wojenne, katastrofy, kataklizmy żywiołowe, wypadki komunikacyjne, napaść, gwałt, uprowadzenie, tortury itp.

Krótkie impulsy elektryczne są dostarczane do nerwu błędnego za pomocą miniaturowego urządzenia umieszczonego w miękkim kołnierzu na szyi , kontrolowanego przez terapeutę za pomocą aplikacji mobilnej. Jest ono małe, łatwe w obsłudze i tanie w produkcji, więc w przyszłości może pomóc tysiącom pacjentów, którzy nie reagują na klasyczne formy terapii poznawczo-behawioralnej.

A jak to działa? Stymulacja VNS wzmacnia plastyczność synaptyczną, czyli zdolność mózgu do zmiany połączeń nerwowych. PET wskazuje mózgowi, które obszary odpowiedzialne za strach należy "przeprogramować", a VNS dostarcza impulsu chemicznego poprzez neuroprzekaźniki (jak acetylocholina i noradrenalina), by ten proces ułatwić.