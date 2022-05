Jest! Pierwsze zdjęcie czarnej dziury w centrum naszej Galaktyki

Trzeba przyznać, że Europejska Agencja Kosmiczna potrafi podgrzać atmosferę. Już dwa tygodnie temu ogłosiła, że dziś poda “przełomowe odkrycie" dotyczące centrum Drogi Mlecznej, czyli naszej Galaktyki. Konferencje zwołano w kilku miejscach na Ziemi jednocześnie.

Można było się domyślać, co to może być. Trzy lata temu w podobnych słowach ESA zapowiadała pierwsze zdjęcie czarnej dziury w centrum galaktyki M87 w 2019 roku. Wykonał je Event Horizon Telescope (EHT). Tak naprawdę jest siecią radioteleskopów rozsianych po całym globie.

Pierwsze zdjęcie czarnej dziury w centrum Drogi Mlecznej

Nie zawiedliśmy się i dziś, 12 maja o trzeciej po południu ujrzeliśmy pierwsze zdjęcie supermasywnej czarnej dziury w centrum naszej Galaktyki. Niepozorna pomarańczowa plama to pierwszy bezpośredni dowód na jej istnienie.

Wygląda niemal identycznie, jak ta w galaktyce M87, bowiem wszystkie czarne dziury są do siebie bliźniaczo podobne (z praw fizyki wynika, że mogą różnić się tylko masą, prędkością obrotu i ładunkiem elektrycznym).

Tajemnicze źródło promieniowania radiowego odkryto tam jeszcze w latach 70 ubiegłego wieku. Nazwano je, od gwiazdozbioru, w którym leży na niebie, Sagittarius A* (z gwiazdką) - w skrócie SgtA*.

Z obserwacji wynikało, że musi być to bardzo niewielki, ale niezwykle masywny obiekt. Takie kryteria spełniają tylko supermasywne czarne dziury. Jednak stwierdzenie, że tak jest w istocie, to trudniejsze zadanie.

Czarne dziury to z definicji obiekty tak masywne, że nie może ich opuścić nawet najszybsza rzecz we wszechświecie, czyli światło. To, co widać na zdjęciu czarnej dziury to materia wirująca wokół niej.

Zdjęcie Tak wygląda supermasywna czarna dziura w centrum galaktyki M87. Jej zdjęcie pokazano w kwietniu 2919 roku / 123RF/PICSEL / 123RF/PICSEL

Pierścień rozświetlonej materii i cień czarnej dziury w galaktyce M87 łatwiej było dostrzec. Ziemskie teleskopy widzą ją “z góry". My jądro naszej Galaktyki widzimy “z boku", a od galaktycznego centrum oddziela nas rozżarzony gaz i pył.

Właśnie dlatego radioteleskopom połączonym w sieć EHT zbieranie danych, z których powstał obraz, zajęło trzy lata. Z radiowych fal dobiegających z galaktycznego centrum trzeba było odfiltrować mnóstwo innych radiowych źródeł. Wszystko po to, by mieć pewność, że pozostałość to właśnie fale radiowe z SgtA* - supermasywnej czarnej dziury w centrum naszej Galaktyki.

Konferencja ESA z ogłoszenia tego epokowego zdjęcia nadal trwa, można obejrzeć ją powyżej.