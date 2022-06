Koniunkcja Wenus i Urana już w weekend! Jak ją zobaczyć?

Sławomir Matz Astronomia

Odległość między Uranem i Wenus w Układzie Słonecznym stanowi miliardy kilometrów. Mimo to, planety zbliżą się do siebie już w ten weekend. Sprawdź, jak możesz to zaobserwować.

Zdjęcie Koniunkcje to częste zdarzenia na niebie! Tak wyglądało zbliżenie Wenus i Księżyca / Sławomir Matz / Gwiazdy w dłoniach / archiwum prywatne