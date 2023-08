Kosmiczny Teleskop Webba i Hubble'a wesprą sondę NASA. Cel? Księżyc Jowisza

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba oraz Kosmiczny Teleskop Hubble'a co chwilę dostarczają nam niesamowite widoki z odległych zakątków wszechświata. Oba obserwatoria są również wykorzystywane do badań bliższych nam obszarów kosmosu, które mamy w Układzie Słonecznym. NASA planuje wykorzystać teleskopy w roli pomocników dla jowiszowej sondy Juno.

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba i Hubble'a wspomogą sondę Juno

NASA planuje wykorzystać sondę Juno, która znajduje się w pobliżu Jowisza od kilku lat, do zbadania jednego z księżyców gazowego olbrzyma. Mowa o Io, który wykazuje się aktywnością wulkaniczną. Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba i Hubble'a zostaną użyte do zebrania danych o tym obiekcie. Te następnie zostaną wykorzystane w trakcie misji statku należącego do amerykańskiej agencji.

Badanie będzie prowadzone przez Southwest Research Institute (SwRI), które to uzyskało czas obserwacyjny JWST i Kosmicznego Teleskopu Hubble'a od Instytutu Naukowego Teleskopu Kosmicznego. Pierwsze z obserwatorium zostanie wykorzystane przez pięć godzin. Natomiast drugie zbierze dane o Io podczas 122 orbit wokół Ziemi.

Zdjęcie Sonda Juno, a w tle księżyc Io i Jowisz / NASA/ Robert Lea / materiały prasowe

Dane zebrane przez kosmiczne teleskopy ułatwią pracę sondzie Juno, która dokładniej zbada księżyc Io. Poprzez zbliżenie się do tego wulkanicznego świata. NASA na przyszły rok planuje wykonać kilka takich przelotów. Badania mają dostarczyć odpowiedzi na pytania związane m.in. z wulkanami czy interakcjami obiektu z plazmą.

Księżyc Io jednym z wielu w sąsiedztwie Jowisza

Jowisz ma mnóstwo księżyców i Io należy do czwórki tych najbardziej rozpozwalnych zwanych galileuszowymi. Wielkością przypomina Srebrny Glob i znajduje się najbliżej gazowego olbrzyma. Dlatego jest wystawiony na działanie ogromnych sił, które go ściskają i rozociągają. Robią to także inne księżyce i to sprawia, że świat jest jest bardzo chaotyczny.

Io znajduje się około 350 tys. km od chmur Jowisza i jedno okrążenie planety zajmuje mu niespełna 42,5 h. W ramach ciekawostki warto dodać, że księżyc jest zwrócony cały czas jedną stroną w kierunku gazowego olbrzyma. W przypadku Srebnego Globu jest podobnie.