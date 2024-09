Spis treści: 01 Dobra widoczność Merkurego – pierwsza połowa września

Wrzesień szykuje dla nas kilka ciekawych i wyjątkowych zjawisk astronomicznych. Czeka na nas obserwacja Merkurego na porannym niebie, Superksiężyca czy częściowego zaćmienia Księżyca. Przed nami także równonoc jesienna. Czego dokładnie powinniśmy się spodziewać i kiedy?

Dobra widoczność Merkurego – pierwsza połowa września

W pierwszej połowie września, czyli dokładnie do 17 września, na porannym niebie będzie bardzo dobrze widoczny Merkury. Pojawi się on nad północno-wschodnim horyzontem. Najwyżej będzie 5 września, czyli do 9 stopni nad horyzontem, co przełoży się na jego lepszą widoczność. Ostatniego dnia może przekroczyć 5 stopni. Aby mieć najlepszy widok na planetę obserwację warto zacząć co najmniej godzinę przed wschodem słońca. Konieczny będzie też odsłonięty widok na horyzont i warto zaopatrzyć się w lornetkę.

18 września Superksiężyc i częściowe zaćmienie

Pełnię superksiężyca będzie można zobaczyć 18 września o godzinie 2:34. W tym czasie Księżyc znajdzie się w syzygijnym perygeum swojej orbity. Nasz naturalny satelita może być nawet do 14% większy niż zwykle i będzie świecić do 30% jaśniej. Choć zjawisko można obserwować nawet do kilku razy w roku, to zdecydowanie warto je zobaczyć, szczególnie ze względu na to, co będzie mieć miejsce zaraz po nim.

Już 10 minut po całkowitej pełni superksiężyca, czyli o 2:44 na niebie zacznie się częściowe zaćmienie Księżyca. Będzie to pierwsze i jedyne takie zjawisko w tym roku i co więcej, będzie ono widoczne w Polsce. Maksymalną fazę zaobserwujemy o godzinie 4:44, a wtedy zakryte zostanie 8% tarczy Księżyca. Koniec zjawiska nastąpi około godziny 5:15.

22 września równonoc jesienna. Koniec lata, początek jesieni

22 września będzie mieć miejsce równonoc jesienna, więc dzień będzie trwał dokładnie tyle, co noc. Tym samym oznacza to początek jesieni astronomicznej. Nową porę roku przywitamy już o godzinie 14:43. Choć wiąże się to z pogorszeniem pogody, to z drugiej strony zwiększy się aktywność zórz polarnych. Będzie ich znacznie więcej na niebie niż dotychczas.