To kosmiczny śmieć po chińskiej misji Shenzhou 15

Finalnie okazało się, że kula ognia nad Kalifornią została wywołana przez śmieć kosmiczny po jednej z chińskich misji, który wpadł w atmosferę Ziemi. Był to moduł orbitalny statku, który wykorzystano w trakcie Shenzhou 15 z listopada 2022 r.

Shenzhou 15 to załogowa misja Chińczyków, która wyniosła na orbitę trzech tajkonautów. Byli to członkowie kolejnej ekspedycji na nową stacją kosmiczną Tiangong. Sam moduł waży około 1,5 t i nie jest przystosowany do powrotu na Ziemię. Tym jest element, który dokuje do stacji kosmicznej wraz z astronautami.

Moduł orbitalny Shenzhou zapewnia dodatkowe miejsce dla tajonautów i eksperymentów naukowych w kosmosie. Ten z misji Shenzhou 15 znajdował się na orbicie od listopada 2022 r., a więc od kilkunastu miesięcy. Koniec końców i wpadł w atmosferę Ziemi, gdzie uległ spaleniu.

Chińczycy mają problem z pozostałościami po misjach

To nie pierwszy kosmiczny śmieć Chińczyków, który wpadł w atmosferę Ziemi. Ten z misji Shenzhou 15 był na szczęście niewielki, ale w przeszłości Państwo Środka borykało się z innymi niekontrolowanymi spadkami.

Z pewnością głośno było o 23-tonowym elemencie rakiety Długi Marsz 5B, który wpadł w atmosferę Ziemi w niekontrolowany sposób. Była to ogromna konstrukcja, którą użyto w trakcie wynoszenia na orbitę jednego z modułów stacji Tiangong. Do końca nie było wiadomo, gdzie spadnie.

Jakiś czas temu część rakiety kosmicznej Chińczyków spadła dosłownie kilka metrów od budynku mieszkalnego. Na szczęście nikomu nic się nie stało. To jednak pokazuje, że Państwo Środka powinno lepiej zadbać o kontrolowanie swoich kosmicznych śmieci.