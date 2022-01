Ludzkość wyśle pięć misji na Wenus. Celem jest odkrycie życia

Bliźniaczka Ziemi spędza sen z powiek astronomów, a to za sprawą możliwości istnienia tam życia. Oczywiście mówimy tutaj o atmosferze, gdyż powierzchnia to istne piekło. Ludzkość planuje wysłać na tę planetę co najmniej cztery misje badawcze.

Wizualizacja planety Wenus 123RF/PICSEL