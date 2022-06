Satelita MP42 firmy Nano Avionics wykonał 12-megapikselowe zdjęcie na wysokości aż 550 km nad Wielką Rafą Koralową i Morzem Koralowym. W oficjalnym komunikacie firmy można przeczytać, że jest to pierwsze w historii pełne selfie satelitarne w rozdzielczości 4K w kosmosie z wciągającym widokiem Ziemi. Sprzęt został wysłany w kosmos w kwietniu na pokładzie rakiety SpaceX Falcon 9.

Powód zrobienia zdjęcia i klipu wideo z Wielką Rafą Koralową w tle był częściowo symboliczny. Chcieliśmy podkreślić wrażliwość naszej planety i znaczenie obserwacji Ziemi przez satelity, szczególnie w monitorowaniu środowiska i zmian klimatu Vytenis J. Buzas, współzałożyciel i dyrektor generalny NanoAvionics

Da się zrobić zdjęcie w kosmosie kamerką GoPro?

Firma NanoAvionics wybrała kamerkę GoPro, ponieważ standardowe kamery inżynieryjne klasy kosmicznej nie zawsze mają wystarczającą rozdzielczość oraz są kosztowne. Dodatkowo potrzeba wielu miesięcy na ich opracowanie i wdrożenie.

Aby wysłać kamerkę w kosmos, inżynierowie musieli "rozebrać ją do kości", następnie stworzyli specjalną obudowę dla całej elektroniki, a także wykonali niestandardowy kij do selfie. Ponadto konieczne było opracowanie elektroniki sterującej kamerą oraz specjalnego oprogramowania do komunikacji z systemami satelitarnymi.

Wcześniej naukowcy przeprowadzili szereg testów obejmujących warunki startu rakiety, ogromne wahania temperatury oraz warunki panujące w próżni.

Po co robić selfie w kosmosie?

Jak można przeczytać w komunikacie firmy: - Gotowe konsumenckie kamery sportowe nie są często używane w misjach satelitarnych, ale dla NanoAvionics był to szybki i atrakcyjny wizualnie sposób na przeprowadzenie wstępnych testów satelitarnych i komponentów, w tym kontrolera ładunku PC 2.0 nowej generacji z systemem Linux. -

Podczas fazy startowej i fazy wczesnej orbity, inżynierowie wykorzystali obrazy i filmy, aby sprawdzić, czy nowy kontroler sprawdzi się przy zaawansowanych aplikacjach, które wymagają przetwarzania dużych ilości danych.

- Oprócz odbierania telemetrii i raportów technicznych, możliwość dostępu do obrazów i filmów na żywo satelity jest przydatna do wizualnego potwierdzenia rozmieszczenia anten i innych rozmieszczanych struktur oraz do ciągłego wykrywania usterek. Porównywanie obrazów selfie w czasie, może również umożliwić wykrywanie wizualnych wskazówek dotyczących możliwej degradacji materiałów lub uderzeń mikrometeorytów - powiedział dyrektor ds. Technologii Ernestas Kalabuckas z NanoAvionics.

Kosmiczne zdjęcia, oprócz posiadanych zalet w monitorowaniu stanu technicznego satelitów, mogą także wykrywać i monitorować np. wycieki chemiczne, nielegalne połowy, wzrost upraw, pożary, czy nawet pośrednio ratować zagrożone zwierzęta.