Mars głęboko pod powierzchnią jest niezwykle mokry. Winny jest... lód?

Okazuje się, że Mars nie jest tak suchym i wyjałowionym środowiskiem jak do tej pory przypuszczano. Należący do ESA Mars Express zbadał obszar pod formacją Meduse Fossae na marsjańskim równiku i wykrył rozciągające się na kilka kilometrów pod powierzchnią pokłady lodu wodnego. Wychodzi na to, że Czerwona Planeta skrywa przed naszymi wścibskimi oczami jeszcze wiele tajemnic.

Zdjęcie Mapa pokazuje potencjalne zasoby i grubość lodu. / Planetary Science Institute/Smithsonian Institution/ESA / domena publiczna