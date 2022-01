Mars przypominał życiodajną Ziemię zaledwie 2 miliardy lat temu

Naukowcy z NASA dokonali kolejnego przełomowego odkrycia związanego z Marsem. Analizy danych pozyskanych na przestrzeni ostatnich 15 lat badań planety przez sondy i roboty, zaowocowały zdobyciem niemal niezbitych dowodów na to, że Czerwona Planeta była wodnym światem. Życiodajna substancja miała płynąć tam ok. miliarda lat dłużej niż wskazują na to poprzednie szacunki.

Obrazy z należącej do NASA sondy Mars Reconnaissance Orbiter wydają się to dodatkowo potwierdzać. Na opublikowanych obrazach możemy bowiem zobaczyć obszar o nazwie Bosporos Planum, leżący na bogatych w glinę wyżynach południowej półkuli Marsa.

Odkryliśmy osady soli w starych korytach rzecznych

Widoczne tam białe plamki to osady soli znalezione w suchym kanale. Największy krater uderzeniowy ma średnicę prawie 1,5 kilometra. Naukowcy tłumaczą, że to nic innego, jak pięknie podkreślone ślady starych koryt rzecznych. Naukowcy określili wiek tych koryt na podstawie liczby kraterów i ich wieku.

Wyniki badań naukowców zostały opublikowane na łamach AGU Advances, Koncentrują się one na osadach soli chlorkowych pozostawionych po odparowaniu lodowatej wody z roztopów, która niegdyś przepływała przez te dziś jałowe krajobrazy. Ciężko to sobie wyobrazić, ale 2 miliardy lat temu Mars był naprawdę fascynującym miejscem.

Życie na Marsie egzystowało w rzekach i jeziorach

Naukowcy uważają, że przy takich korytach rzek i w jeziorach mogły egzystować nieznane nam organizmy. Badania wskazują, że mogły one mieć formę biologiczną, czyli podobną do nas, ale nie wykluczają, że mogły tam pojawić się również zupełnie obce nam stworzenia.

- Zdumiewające jest to, że po ponad dekadzie dostarczania danych z sondy MRO, doprowadziło to do powstania nowych odkryć dotyczących natury i czasu tych starożytnych stawów solnych połączonych rzekami - powiedział Ehlmann, zastępca dyrektora CRISM.

Mikroorganizmy znajdują się pod powierzchnią Marsa?

Tymczasem to niezwykłe i kolejne przełomowe odkrycie rodzi nowe pytania o to, jak długo życie drobnoustrojów mogło przetrwać na Marsie, gdyby w ogóle się tam uformowało. Przynajmniej na Ziemi, gdzie jest woda, jest życie, ale jednocześnie nie wiemy, kiedy życie mogłoby zniknąć, gdyby zabrakło wody.

Naukowcu mniej więcej domyślają się, jak mogłoby to wyglądać na Ziemi, ale w przypadku Marsa ten proces może znacząco się wydłużyć. Niektórzy uważają nawet, że życie wciąż tam istnieje, ale ze względu na brak atmosfery, wysoki poziom promieniowania i niskie temperatury przeniosło się pod powierzchnię.