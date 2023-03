Breakthrough Initiatives jest również koordynatorem misji, która w przyszłości ma na celu wysłanie sondy z lekkim żaglem przyśpieszanej laserowo do sąsiedniego układu słonecznego. Misja TOLIMAN, nazwana tak na cześć starożytnej arabskiej gwiazdy, ma na celu poszukiwanie planet w pobliżu dwóch gwiazd, wykazujących podobieństwo do naszego Słońca. Oznaczone są one w układzie jako Alfa Centauri A i B i znajdują się około czterech lat świetlnych od Ziemi.

Reklama

Alfa Centauri

To najbliższa naszemu układowi słonecznemu gwiazda wielokrotna w gwiazdozbiorze centaura. Jest ona trzecia pod względem jasności na nocnym niebie. Układ ten posiada najbliżej Ziemi położone gwiazdy, nie licząc Słońca, oraz najbliższą planetę pozasłoneczną.

Zdjęcie Układ Gwiazdozbioru Centaura / 123RF/PICSEL

Podstawę misji stanowi nowoczesny mikrosatelita, który dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii, będzie mógł zobrazować nam sąsiedni układ. Mały, odpowiednio zaprojektowany teleskop, będzie w stanie prowadzić odczyty z niezwykłą precyzją. EnduroSat natomiast pracuje nad możliwymi sposobami dostarczenia małego satelity w przestrzeń.

Astronomowie odkryli tysiące egzoplanet poza naszym Układem Słonecznym, ale większość z nich znajduje się tysiące lat świetlnych stąd i poza naszym zasięgiem. Nowoczesna technologia satelitarna pozwoli nam zbadać nasze podwórko na niebie i być może położy podwaliny pod wizjonerskie przyszłe misje obejmujące przestrzenie międzygwiezdne aż do systemu Centauri. wyjaśnił kierownik misji, profesor Peter Tuthill z Uniwersytetu w Sydney

Poszukiwanie życia

Misja TOLIMAN jest pionierskim przedsięwzięciem. Naukowcy skupili się na tym, aby za wszelką cenę wykryć nadające się do zamieszkania planety, i zbadać je najlepiej jak na to pozwala dostępna technologia. Alpha Centauri jest kusząco blisko ziemi, co sprawia, że jest tak atrakcyjnym obiektem dla naukowców. Poznanie tego układu może przynieść wiele odpowiedzi na temat obecności życia we wszechświecie.

Każdą odkrytą przez nas egzoplanetę znajdującą się blisko Ziemi można śledzić za pomocą innych instrumentów, co daje doskonałe perspektywy odkrywania i analizowania atmosfer, składu chemicznego powierzchni, a nawet odcisków palców biosfery – wstępnych oznak życia. wyjaśnia profesor Tuthill