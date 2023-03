Potężna erupcja na Słońcu. Fala uderzeniowa dotarła do Ziemi!

Naukowcy szacują, że Słońce osiągnie maksimum swojej aktywności w ciągu roku lub dwóch. Przez ten okres będziemy świadkami wielu potężnych rozbłysków słonecznych. Cykl ten jest uzależniony od pola magnetycznego Słońca, które co 11 lat odwraca biegunowość. Jest to bardzo ciekawe zjawisko, kiedy to pole magnetyczne biegunów słabnie do zera, a następnie pojawia się, jednak już z odwróconą biegunowością. Staje się to, gdy Słońce przejawia najwyższą aktywność, pojawiają się tymczasowe plamy słoneczne, które oddziałują na siebie nawzajem, raz się łącząc, raz pękając.

Przed wspomnianym wyrzutem koronalnym na szczególnie aktywnym fragmencie Słońca nazwanym AR3234 miała miejsce seria rozbłysków, każdy kolejny silniejszy od poprzedniego. Jednak nie wiadomo, czy ten obszar był odpowiedzialny za wybuch z 12 marca. Sonda Parker Solar Probe cały czas pobiera dane związane z aktywnością Słońca i gdy tylko pobierze wystarczająco informacji na temat tych rozbłysków, będzie można dowiedzieć się więcej na temat tego potężnego wybuchu.