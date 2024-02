NASA opracowuje drogę ucieczki dla astronautów misji Artemis. W razie, gdyby coś poszło nie tak

Przygotowania do misji Artemis

NASA przygotowuje się do jednego z najbardziej wymagających przedsięwzięć związanych z lotami w kosmos. Mowa tutaj o załogowej misji na Księżyc i powrocie ludzi na Srebrny Glob po przeszło 50 latach. Jest to nie lada wyzwanie nie tylko pod względem technologicznym, ale również logistycznym. Najważniejsze natomiast jest to, aby wszyscy astronauci wrócili cali i zdrowi do domu.

W Kennedy Space Center NASA opracowywane są systemy naziemnej kontroli potrzebne do przetwarzania wszelkich danych i wystrzeliwania rakiet oraz statków kosmicznych na potrzeby misji NASA Artemis. W ramach przygotowań do załogowej misji zespoły pracujące w programie EGS (Exploration Ground Systems) rozpoczęły instalację czterech koszy ewakuacji awaryjnej.

System ewakuacji awaryjnej

Podczas startu rakiety może dojść do nieprzewidzianych sytuacji, które stanowią bardzo duże zagrożenie dla zdrowia i życia załogi. W związku z czym NASA opracowała system awaryjnej ewakuacji astronautów. W przypadku sytuacji zagrażającej życiu załogi podczas odliczania do startu, zainstalowane na platformie kosze, działające podobnie jak gondole w wyciągach narciarskich, przeniosą członków załogi na bezpieczną odległość, skąd następnie odbiorą ich pojazdy ratunkowe.

Zdjęcie Kosze działają podobnie jak gondole w wyciągach narciarskich / NASA/Isaac Watson / domena publiczna

Kosze są aktualnie instalowane. Następnie zostanę poddane testom. W tym celu personel umieści zbiorniki na wodę w różnym stopniu napełnienia, by imitować różne ciężary pasażerów. Jeżeli pierwsze testy się powiodą, będzie można przeprowadzić symulację sytuacji awaryjnej już z udziałem załogi Artemis II. Pozwoli to przećwiczyć trasę ewakuacji.

Najważniejsze jest zdrowie astronautów

NASA kieruje się przede wszystkim bezpieczeństwem swoich astronautów. Niedopuszczalne jest, aby w jakikolwiek sposób misja zagrażała zdrowiu bądź życiu załogi. Oczywiście w tego typu misjach ciężko dać gwarancję bezpieczeństwa, jednak można starać się zminimalizować ryzyko.

Artemis II to pierwsza załogowa misja na Księżyc od czasów Apollo 17. Jednak najwcześniej możemy się spodziewać postawienia ponownie stopy przez człowieka na Srebrnym Globie w 2026 roku. Jim Free, zastępca administratora NASA, podczas konferencji prasowej podkreślił, że najważniejsze jest zagwarantowanie astronautom bezpieczeństwa: „bezpieczeństwo jest naszym priorytetem” – powiedział.

