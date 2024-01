2024 r. dla fanów kosmosu zapowiada się naprawdę imponująco. NASA planuje na przyszły rok powrót ludzi w okolice Księżyca, co nie wydarzyło się od zamknięcia programu Apollo zakończonego kilkadziesiąt lat temu. Agencja ma w planach również wiele innych misji.

Powrót ludzi w okolice Księżyca w ramach Artemis 2

Najważniejszą z misji NASA planowanych na 2024 r. jest Artemis 2. W jej ramach ludzie mają powrócić w okolice Księżyca. Ostatni raz astronauci byli tam w 1972 r. w trakcie Apollo 17. Przyszłoroczna misja nie ma na razie konkretnego terminu. Mówi się jednak o tym, że powinna się odbyć jesienią przyszłego roku.

W ramach Artemis 2 NASA planuje wystrzelić kilku astronautów, którzy następnie polecą kapsułą załogową Orion w okolice Księżyca. W 2022 r. ten sam statek udał się bez załogi i miało to na celu sprawdzenie jego możliwości oraz skuteczności przed misją z ludźmi. Do lądowania na powierzchni Srebrnego Globu jednak nie dojdzie.

Zdjęcie NASA wykorzysta w misjach Artemis rakietę SLS / 123RF/PICSEL / 123RF/PICSEL

NASA wykorzysta w Artemis 2 wielką rakietę Space Launch System, której budowa pochłonęła już miliardy dolarów. Na jej szczycie znajdzie się kapsuła Orion z załogą, która uda się w okolice Księżyca, nad którym zostaną wykonane przeloty. Do lądowania ma dojść w trakcie kolejnej misji nazwanej Artemis 3. Nie odbędzie się ona jednak szybciej niż w 2026 r.

Misje załogowe na Międzynarodową Stacją Kosmiczną

NASA zobowiązała się, że zamierza wspierać działania związane z obsługą Międzynarodowej Stacji Kosmicznej do 2030 r. Na przyszły rok planowanych jest kilka misji załogowych z astronautami, którzy będą wymieniać się obowiązkami na ISS. Są to Crew-8 i Crew-9, które zrealizuje dla agencji firma SpaceX. W planach jest także pierwszy lot załogowy Starlinera.

Zdjęcie Kapsuła załogowa SpaceX o nazwie Crew Dragon / SpaceX / materiały prasowe

SpaceX lata z astronautami NASA na Międzynarodową Stację Kosmiczną od kilku lat. W tym celu firma wykorzystuje rakiety Falcon 9, na których szczycie umieszczane są kapsuły Dragon. Najszybciej w lutym 2024 r. na ISS poleci załoga Crew-8, która spędzi tam około pół roku. Natomiast misja Crew-9 zostanie zrealizowana nie wcześniej niż w sierpniu.

NASA w ramach dostarczania astronautów na ISS nawiązała także współpracę z Boeingiem, który przygotowuje kapsułę Starliner. Prace nad tym statkiem przeciągają się w czasie, ale pierwszy lot z załogą ma szansę odbyć się w kwietniu 2024 r. Wtedy na ISS mają polecieć w ramach testu Butch Wilmore oraz Suni Williams, choć nie można oczywiście wykluczyć kolejnych opóźnień.

Na Srebrny Glob polecą lądowniki

NASA w ramach Artemis pracuje również z sektorem prywatnym nad wieloma pobocznymi misjami, które związane są z Księżycem. W 2024 r. odbędzie się kilka z nich. Na 8 stycznia planowany jest start w ramach programu CLPS (Commercial Lunar Payload Services), które jest wspólnym przedsięwzięciem United Launch Alliance (ULA) oraz Astrobotic.

Zdjęcie Lądownik księżycowy Astrobotic / Astrobotic/Twitter / materiały prasowe

Astrobotic opracowało specjalny lądownik w ramach misji Peregrine Mission 1, który zostanie wystrzelony rakietą ULA. Po kilku tygodniach w kosmosie ma dojść do lądowania maszyny na powierzchni Księżyca. Plan zakłada, że nastąpi to 23 lutego 2024 r.

W ramach CLPS planowana jest także inna misja o nazwie IM-1. Jest to przedsięwzięcie Intuitive Machines, które również zakłada umieszczenie na powierzchni Srebrnego Globu lądownika. Start planowany jest najwcześniej na luty 2024 r. Później w tym roku odbędzie się również misja Firefly Aerospace. Obejmie ona pakiet 10 badań naukowych i demonstracji technologii dostarczonych do niepolarnego obszaru powierzchni Księżyca.

Łazik Viper

NASA w ramach programu księżycowego planuje w 2024 r. wysłać na powierzchnię Srebrnego Globu łazika o nazwie VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover). Misja ma rozpocząć się najwcześniej w listopadzie. Maszyna ma zostać umieszczona w okolicy południowego bieguna Księżyca, gdzie ma szukać pokładów lodu oraz innych zasobów, które mogą okazać się być cenne w przypadku planowanych misji załogowych.

Zdjęcie Księżycowy łazik Viper / NASA / materiały prasowe

Amerykańska agencja planuje, że misja Viper potrwa co najmniej 100 dni. W jej trakcie niewielki łazik ma przemieszczać się po powierzchni Księżyca. To kluczowe przedsięwzięcie ma na celu zmapowanie pokładów lodu uwięzionych w Srebrnym Globie.

Nadźwiękowy samolot X-59

NASA od kilku pracuje nad nowym samolotem naddźwiękowym o nazwie X-59, który ma pozwolić na przywrócenie takich maszyn do lotów pasażerskich. Wykorzystane tu technologie mają umożliwić zredukowanie hałasu wytwarzanego przez tego typu maszyny. W trakcie przelotu ma on być porównywalny z dźwiękiem zatrzaskiwanych drzwi samochodu.

Zdjęcie Samolot naddźwiękowy NASA X-59 / materiały prasowe

X-59 powstaje we współpracy z firmą Lockheed Martin. NASA wierzy, że jego pierwszy lot odbędzie się jeszcze w 2024 r. Konkretnego terminu tej próby na razie jednak nie ma i zostanie on ogłoszony z czasem.

Sonda Europa Clipper

Europa Clipper to sonda kosmiczna, której start ma odbyć się w październiku 2024 r. Statek otrzyma wyspecjalizowane instrumenty, które umożliwią zbadanie lodowego księżyca Jowisza. Naukowcy twierdzą, że pod grubą skorupą lodu, gdzie znajduje się płynny ocean, może istnieć jakieś życie.

Zdjęcie Europa Clipper ma zbadać lodowy księżyc Jowisza / materiały prasowe

Celem misji jest lepsze poznanie obcych światów, które mogą być potencjalnym miejscem dla życia. Sonda Europa Clipper po starcie będzie musiała pokonać wiele mln kilometrów, co zajmie jej kilka lat. Maszyna może zbliżyć się do powierzchni celu nawet na 25 km. Misja ma potrwać co najmniej 3,5 roku. Potem sonda zostanie rozbita o inny księżyc planety, którym jest Ganimedes.

Dwie misje Axiom

NASA współpracuje również z Axiom Space nad prywatnymi misjami, których celem jest Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. W ramach Axiom 3 i 4 odbędą się dwa prywatne loty na ISS. Harmonogram będzie jednak uzależniony od aktualnie przebywających na stacji załóg w postaci astronautów.