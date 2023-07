NASA rok temu uderzyła w asteroidę. Teraz możemy podziwiać efekty

To spektakularna obserwacja – znacznie lepsza niż się spodziewałem. Widzimy chmurę głazów przenoszących masę i energię z celu uderzenia. Liczba, rozmiary i kształty głazów są zgodne z tym, że zostały strącone z powierzchni Dimorphos przez uderzenie. To po raz pierwszy mówi nam, co się dzieje, gdy uderzasz w asteroidę. Głazy to jedne z najsłabszych obiektów, jakie kiedykolwiek sfotografowano w naszym Układzie Słonecznym.

Powiedział David Jewitt z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles, planetolog, który używa Hubble'a do śledzenia zmian w asteroidzie podczas i po zderzeniu DART.