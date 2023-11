NASA testuje Europa Lander. Lądownik może wylądować na księżycu Jowisza

NASA testuje różne rozwiązania, które planuje wykorzystać w przyszłych misjach kosmicznych. Jednym z nich jest prototyp lądownika księżycowego o nazwie Europa Lander. To maszyna, która jednak docelowo nie ma polecieć na ziemski Srebrny Glob. Jeśli misja dojdzie do skutku, to jej cel będzie znacznie odleglejszy.

NASA udostępnia nagranie z testów lądownika Europa Lander

Europa Lander to lądownik księżycowy, który kształtem przypomina prostopadłościan i ma cztery mechaniczne kończyny. Latem tego roku specjaliści z Jet Propulsion Laboratory należącego do NASA przetestowali system lądowania w symulowanych warunkach, które maszyna może napotkać w trakcie zetknięcia z powierzchnią księżyca Jowisza.

Europa to zimny księżyc Jowisza, który jest skuty sporą warstwą lodu. Szacuje się, że może ona mieć w wybranych miejscach nawet 30 km grubości. Nogi lądownika zaprojektowano w taki sposób, aby poradził sobie on z nierównym terenem. Każda z nich ma specjalne pręty oraz system kontrolowania, który ma umożliwić jak najdelikatniejsze zamortyzowanie w trakcie lądowania. Ponadto końcówki kończyn wykonano z materiału, który ma zapobiegać poślizgom. Wszak maszyna napotka w trakcie zejścia na powierzchnię mnóstwo lodu, który może być śliski. Obejrzyjcie to koniecznie na poniższym wideo.

Warto dodać, że sam proces lądowania ma być podobny do tego, który NASA wykorzystała w trakcie misji łazików Curiosity i Perseverance. To oznacza, że Europa Lander zostanie opuszczony na specjalnych linach przyczepionych do dźwigu powietrznego. Po wylądowaniu zostaną one odczepione i maszyna odleci na bezpieczną odległość, aby nie zakłócić misji.

Zdjęcie Prototyp lądownika Europa Lander, który testuje NASA / NASA/JPL-Caltech / materiały prasowe

Księżyc Jowisza może skrywać życie

Europa to księżyc Jowisza, na którym może istnieć życie. Pod grubą skorupą lodu skrywa się płynny ocean, gdzie mogły powstać jakieś organizmy. Europa Lander jest na razie jedną z proponowanych przez NASA misji i na razie nie ma pewności, czy zostanie zrealizowana. Jeśli tak się stanie, to lądownik ma szansę wziąć udział w bardzo ważnym przedsięwzięciu, jakim będzie badanie tego księżyca z bliska przed innymi misjami, które być może udzielą nam w przyszłości odpowiedzi na pytania związane z istnieniem życia pozaziemskiego.