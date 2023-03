NASA zaprezentuje futurystyczne skafandry dla misji na Księżyc

Już 15 marca agencja ma pierwszy raz pokazać najnowsze skafandry. NASA nie ukrywa, że będą one futurystyczne. Nie zabraknie w nich najnowocześniejszych na świecie technologii. Mają być one bardziej elastyczne od swoich poprzedników (co znacznie ułatwić ma poruszanie się w nich), łatwiejsze do zakładania, pozbawione zamków (przez które do środka mógłby dostawać się księżycowy pył), pasować na wiele rozmiarów ciała (tym razem na Księżyc lecą też kobiety) i przede wszystkim wytrzymywać ekstremalne temperatury oraz ich wahania, typowe dla naszego naturalnego satelity.

Skafandry nowej generacji, z których astronauci będą korzystać podczas przyszłych lotów na Międzynarodową Stację Kosmiczną i podczas misji na Księżyc, wyprodukują Axiom Space i Collins Aerospace. Kontrakt opiewa na 228 milionów dolarów. NASA wyznaczyć miała standardy techniczne i bezpieczeństwa dla nowego wyposażenia xEMU, ale design, rozwój, testy, certyfikacja, a także niezbędne wyposażenie wspierające, to zadanie dla wybranych podwykonawców.