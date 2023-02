Naukowcy zobaczyli dziwną anomalię na Słońcu. Nie umieją wyjaśnić zjawiska

Astronomowie nie kryją zachwytu nad zaobserwowanym zjawiskiem. Nie tylko bowiem wygląda majestatycznie, ale także jest przykładem cyklicznych anomalii, które skrywają jedną z największych zagadek Słońca.



Coś się dzieje na północnej części Słońca i nie wiemy skąd się to bierze

Zaobserwowany wir to niespotykana forma zjawiska mającego miejsce raz na każdy tzw. cykl słoneczny, czyli okres ok. 11 lat. Naukowcy podkreślają, że zawsze występuje na równoleżniku 55 stopni. Wtedy dochodzi do widocznego zwiększenia się powstawania na Słońcu plam słonecznych i erupcji oraz wyrzutów plazmy.

Mimo że astronomowie regularnie obserwują te anomalie, to dalej nie mają pojęcia, co za nie odpowiada akurat w tym przypadku. Jedyne teorie wskazują, że pojawiające się raz na 11 lat zjawiska na biegunie mają związek z odwracaniem się pola magnetycznego Słońca, co ma miejsce właśnie raz na jeden cykl słoneczny.

Raz na każdy cykl słoneczny, tworzy się na 55 stopniu szerokości geograficznej i zaczyna maszerować w górę do biegunów słonecznych. To jest bardzo ciekawe. Jest wokół tego wielkie pytanie "dlaczego?". Dlaczego porusza się w kierunku bieguna tylko jeden raz, a potem znika i wraca" fizyk Scott McIntosh w rozmowie dla Space.com

Zaobserwowany przypadek jest o tyle osobliwy, że jak wcześniej astronomowie obserwowali podczas anomalii duże wyrzuty oderwanej plazmy, tak jeszcze nie widzieli, aby formował on widoczne wiry. To kolejna zagadka do już i tak tajemniczych anomalii cyklu słonecznego.

Zdjęcie Astronomowie wiedzą, że regiony polarne Słońca odgrywają ważną rolę w generowaniu jego pola magnetycznego / NASA

Na długi czas astronomowie nie będą w stanie odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących zwiększonej aktywności Słońca na jego biegunie i jego powiązania z cyklem. Obecnie mogą obserwować naszą gwiazdę tylko z widoku płaszczyzny ekliptycznej (takiej, w której widać np. orbitujące planety). Północny region Słońca to więc dla nas zagadka jak ciemna strona Księżyca. Naukowcy zaznaczają, że jej poznanie może być dla nas kluczowe, jeśli chcemy mieć pełny obraz tego, jak gwiazda może wpływać na Ziemię.