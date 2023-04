Merkury osiągnie najlepszą widoczność

Na nocnym niebie już od pierwszego kwietnia można zauważyć wyjątkowo jasny czerwonawy punkt na niebie. To Merkury, którego widoczność będzie się poprawiać z wieczoru na wieczór, a jej szczyt osiągnie 11 kwietnia. Po tej dacie zacznie ponownie zbliżać się do Słońca. Do końca miesiąca będzie można go łatwo zobaczyć.

Pełnia Różowego Księżyca

Już 6 kwietnia w Wielki Czwartek będzie można zobaczyć pełnię Różowego Księżyca. Naturalny satelita Ziemi nie zmieni swojego zabarwienia, będzie za to wyjątkowo okazały. Kwietniowa pełnia to jedna z najjaśniejszych w ciągu całego roku. Księżyc znajduje się wtedy najbliżej Ziemi, przez co będzie zachwycał swoim blaskiem.

Reklama

Całkowite zaćmienie Słońca

Niezwykle rzadko zjawisko będą mieli szansę zaobserwować mieszkańcy południowej półkuli. 20 kwietnia będzie można zobaczyć w Australii i Azji Południowo-Wschodniej hybrydowe zaćmienie Słońca. Na częściowe zaćmienie Słońca w Polsce będziemy musieli poczekać do 29 marca 2025 roku.

Instagram Post Rozwiń

Noc spadających gwiazd

Nad Polską od 16 kwietnia do 24 będzie można zobaczyć przelot roju Lirydów. Ich szczyt przypadnie w nocy z 21 na 22 oraz z 22 na 23 kwietnia. To pierwszy tak obfity rój meteorytów, który można zobaczyć po styczniowych Kwadrantydach. Prognozuje się, że w ciągu kilkugodzinnej obserwacji, można będzie zobaczyć nawet kilkanaście zjawisk. Najlepszy czas na oglądanie wypada przy wysokiej pozycji radiantu, czyli 2-3 godziny przed wschodem Słońca.

Zdjęcie Różową Pełnię będzie można zobaczyć bez użycia specjalnych urządzeń / 123RF/PICSEL

Gdzie najlepiej widać niebo?

Najtrudniej obserwować nocne niebo w miastach. Przez duże zanieczyszczenie sztucznym światłem, oglądanie zjawisk astronomicznych może być nawet niemożliwe. Jeśli zależy nam na nocnym seansie, warto udać się za miasto.

Najlepiej niebo będzie widać na terenach sporo oddalonych od miejskich świateł. Można udać się w góry lub lasy. W Polsce założono już kilka parków, które chronią nieboskłon przed sztucznym światłem.

To m.in. Park Gwiezdnego Nieba "Bieszczady", Izerski Park Ciemnego Nieba, Słowiński Park Narodowy i jego okolice oraz Drawski Park Krajobrazowy. To miejsca, do których warto zaplanować wycieczkę na kwietniowy weekend.

Zobacz także:

Za mało w dzień, za dużo w nocy. Zanieczyszczenie światłem może wpędzać w depresję

To dobry czas na życiowe zmiany. Komu sprzyja zaćmienie Słońca?

Różowy Księżyc: przedziwna pełnia, którą widać tylko raz do roku