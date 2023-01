Zaćmienie Słońca to jedno z najbardziej wyczekiwanych zjawisk astronomicznych , a w 2023 roku będziemy mieć z nim do czynienia aż dwa razy. W związku z tym poniżej podajemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Co to jest zaćmienie Słońca i jakie są jego rodzaje?

Kiedy będzie zaćmienie Słońca w 2023 roku?

w 2023 roku? Czy zaćmienie Słońca w Polsce będzie widoczne w najbliższych miesiącach?

Jak obserwować zaćmienie Słońca tak, aby nie uszkodzić wzroku?

Reklama

Całkowite, częściowe, obrączkowe. Co to jest zaćmienie Słońca?

Co do zasady wyróżniamy trzy zasadnicze rodzaje zaćmień Słońca, z którymi mamy do czynienia zawsze, gdy Ziemia, Księżyc i Słońce ustawią się w jednej linii.

Całkowite zaćmienie Słońca - występuje, jeśli Księżyc całkowicie zasłania Słońce.

- występuje, jeśli Księżyc całkowicie zasłania Słońce. Obrączkowe zaćmienie Słońca - pojawia się, gdy Słońce ma większy widoczny rozmiar kątowy aniżeli Księżyc, a nasz naturalny satelita nie przysłania całkowicie jego tarczy. Powstaje wówczas naturalny, widoczny pierścień słoneczny.

- pojawia się, gdy Słońce ma większy widoczny rozmiar kątowy aniżeli Księżyc, a nasz naturalny satelita nie przysłania całkowicie jego tarczy. Powstaje wówczas naturalny, widoczny pierścień słoneczny. Częściowe zaćmienie Księżyca - jest wtedy, gdy tarcza Słońca zasłonięta jest jedynie w pewnym stopniu.

Hybrydowe zaćmienie Słońca łączy zaś dwa wyżej opisane rodzaje - pierścieniowe i całkowite zaćmienie Słońca. Najczęściej bowiem to pierwsze przechodzi w drugie i powraca. Obserwatorzy, oglądając zjawisko, mogą więc doświadczać rozmaitych wrażeń i emocji.

Dwa zaćmienia Słońca w 2023 roku. Czy zobaczymy je w Polsce?

Zaćmienie Słońca 2023 pojawi się na niebie aż dwa razy, co dla wielu osób na pewno jest świetną wiadomością.

10 kwietnia będzie hybrydowe zaćmienie Słońca.

14 października będzie obrączkowe zaćmienie Słońca.

Niestety oba zjawiska zaćmienia Słońca w Polsce nie będzie widoczne gołym okiem, co z pewnością zasmuci rodzimych fanów obserwacji zjawisk astronomicznych. Pozostanie nam więc śledzenie wydarzenia w internecie lub wyjazd za granicę.

Wideo youtube

Warto wiedzieć, że w kwietniu 2023 spektakl ten w pełni podziwiać będą mogli m.in. mieszkańcy Australii, Indonezji, Papui-Nowej Gwinei. Obserwacja możliwa będzie również częściowo na terytorium Azji czy Nowej Zelandii. To właśnie tam powinniśmy wybrać się w podróż, jeśli marzymy o tym, aby zobaczyć na żywo najbliższe hybrydowe zaćmienie Słońca.

Obrączkowe zaćmienie Słońca w październiku najlepiej widać będzie zaś z terytorium USA, Kolumbii czy Brazylii. Zjawisko zobaczą również mieszkańcy Ameryki Południowej, Ameryki Środkowej czy Ameryki Północnej.

Kiedy będzie zaćmienie Słońca w Polsce? Trochę przyjdzie nam poczekać

Nie każdy ma możliwość podróżowania do egzotycznych miejsc, aby zobaczyć zaćmienie Słońca. Za kilka lat zjawisko to będzie widoczne również z terytorium naszego kraju. Trzeba jednak uzbroić się w cierpliwość.

29 marca 2025 - częściowe zaćmienie słońca w Polsce

12 sierpnia 2026 - całkowite zaćmienie Słońca w Polsce

2 sierpnia 2027 - całkowite zaćmienie Słońca w Polsce

26 stycznia 2028 - częściowe zaćmienie Słońca w Polsce

1 czerwca 2030 - obrączkowe zaćmienie Słońca w Polsce

Jak oglądać zaćmienie Słońca bezpiecznie? Jest kilka metod

Statystyki wskazują, że każdego roku na świecie można obserwować od dwóch do maksymalnie pięciu zaćmień Słońca. To wyjątkowe zjawisko, które warto śledzić, jeśli tylko mamy taką okazję. W tym czasie tzeba jednak zachować ostrożność. Oglądanie zaćmienia Słońca w nieprawidłowy sposób może się bowiem skończyć trwałym kalectwem.

Jak oglądać zaćmienie Słońca tak, aby było bezpiecznie? Najlepiej udać się do lokalnego punktu obserwacyjnego, a jeśli w pobliżu nie mamy obserwatorium, do tego celu możemy wykorzystać specjalne okulary z filtrem dostępne w sklepach astronomicznych.

Sprawdzi się również sama folia ND5, z której pomocą można samodzielnie wykonać sprzęt do obserwacji. Dobrym pomysłem może również okazać się wykonanie prostego przyrządu optycznego, tzw. Camera Obscura. To prymitywny aparata fotograficzny, który zrobimy samodzielnie z kartonu i kartki białego papieru.

Zdjęcie Zaćmienie Słońca w Kazachstanie / Anadolu Agency / Contributor

Zdjęcie Obserwacja zaćmienie Słońca musi się odbywać przy wykorzystaniu specjalnego sprzętu / Getty Images