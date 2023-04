Spis treści: 01 Czym są Lirydy i gdzie ich wypatrywać?

02 Kiedy obserwować Lirydy? Najlepiej 22 kwietnia

03 Jak oglądać Lirydy?

Czym są Lirydy i gdzie ich wypatrywać?

Lirydy to rój meteorów związany z kometą Thatchera (C/1861 G1), który możemy obserwować każdego roku między 16. a 25. kwietnia. Lirydy są pierwszym deszczem meteorytów opisanych przez człowieka. Zapiski na ich temat znajdziemy w chińskich kronikach sprzed ponad 4000 tysięcy lat.

Rój Lirydów ma swój radiant, czyli pozorne źródło, z którego zdają się wylatywać meteory na granicy gwiazdozbioru Lutni i Herkulesa. Miejsce, z którego wyłaniają się spadające gwiazdy, łatwo zlokalizować dzięki bliskości Wegi — piątej najjaśniejszej gwiazdy na nocnym niebie. 22 kwietnia, czyli w noc kiedy Lirydy będą najbardziej widoczne, Wegi powinniśmy wypatrywać nisko nad horyzontem. Gwiazda będzie widoczna na północnym wschodzie.

Reklama

Kiedy obserwować Lirydy? Najlepiej 22 kwietnia

Pojedyncze meteory z roju Lirydów możemy obserwować przez większość drugiej połowy miesiąca, jednak maksimum aktywności przypada 22 kwietnia.

Wtedy tzw. zenitalna liczba godzinna, czyli średnia liczba meteorów widocznych w ciągu godziny wyniesie ok, 20. To jedna spadająca gwiazda co 3 minuty. Musimy patrzeć uważnie, bo Lirydy pędzą szybko, nawet jak na kosmiczne standardy. Prędkość roju to 49 km/s, czyli ponad 176 tysięcy kilometrów na godzinę.

Co jeśli w obserwacji Lirydów przeszkodzi nam pogoda? To naturalne, że nie zawsze udaje nam się zobaczyć różne zjawiska astronomiczne. Jeśli w tym roku się nie powiedzie, zawsze możemy spróbować ponownie w kolejnym, a w międzyczasie obserwować inne nocne atrakcje. Kolejna szansa na obserwacje "spadających gwiazd" już 5 i 6 maja podczas maksimum roju Akwarydów.

22 kwietnia Księżyc będzie zaraz po nowiu, więc jego blask nie przeszkodzi w obserwacjach. O której godzinie wypatrywać meteorów na nocnym niebie? Jeżeli niebo będzie bezchmurne, obserwacje najlepiej prowadzić po 23.

Jak oglądać Lirydy?

Do obserwacji deszczu meteorów 22 kwietnia nie będziemy potrzebowali specjalnego ekwipunku. Rozbłyski będą świetnie widoczne gołym okiem, a do tego taka obserwacja pozwoli objąć większy wycinek nieba. Ważny będzie za to wybór odpowiedniego miejsca.

Tak jak w przypadku większości obserwacji astronomicznych, Lirydy najlepiej obserwować z dala od świateł miasta. Oprócz tego dobrze wybrać lokalizację, na której nic nie zasłania nieba tuż nad horyzontem. Wieczorem miejsce, z którego wylecą meteory, będzie zaledwie 10 stopni powyżej horyzontu. Lirydy najlepiej oglądać po 23, kiedy radiant jest już na wysokości 30 stopni. Na kwietniowe obserwacje o takiej porze z pewnością należy zabrać ciepłe ubranie i termos gorącej herbaty.

Czytaj także:

Tak wyglądałby kosmos, gdybyśmy potrafili dostrzec promieniowanie gamma

Tajemniczy kosmiczny przybysz ma własny napęd. Znamy prawdę o ‘Oumuamua

Tak silnej zorzy polarnej w Polsce nie było od lat. Zdjęcia, że szczęka opada