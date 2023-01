O jej zagładzie donoszą chińskie kroniki z XV wieku, w których rozpad komety przeszedł do historii jako “deszcz spadających gwiazd w Qingyang". Według tej teorii wpadające co roku w ziemską atmosferę odłamki to pozostałości po rozpadzie komety lub kosmicznej kolizji. Hipoteza znajduje dodatkowe potwierdzenie w fakcie, że deszcze meteorów częściej pochodzą z komet.

Rój meteorów czy meteorytów? Rzadka okazja do obserwacji

Chociaż Kwadrantydy potrafią widowiskowo płonąć na nieboskłonie, zdecydowana większość z nich nigdy nie dociera do powierzchni Ziemi. Przypomnijmy, że pojęcie meteor to świecący ślad po spalającym się w atmosferze ziemskiej meteoroidzie, a meteoryty to fragmenty, które dotrą do powierzchni Ziemi.

Tegoroczna kulminacja Kwadrantydów na kilka godzin przed świtem to idealna okazja do zapamiętania różnicy. Rzadko zdarza się, że apogeum przelotu Kwadrantydów widoczne z Polski przypada na najciemniejsze godziny w ciągu doby, czyli ostatnie godziny przed świtem.

Zjawiska astronomiczne w styczniu 2023. Co na nocnym niebie?

Kwadrantydy, o ile dopisze pogoda, będą noworoczną ucztą dla wszystkich amatorów astronomii. Jednak to nie wszystkie astronomiczne wydarzenia, które możemy obserwować w tym miesiącu. Czego jeszcze będziemy wypatrywali na nocnym niebie w styczniu 2023?

Czytaj także | Kalendarz astronomiczny 2023. Zjawiska, które widać dzisiaj na niebie

W świetle Księżyca można spacerować 7 stycznia podczas pełni. Nów przypadnie na 21 stycznia. Dzień później przypada apogeum koniunkcji Wenus i Saturna. W kulminacyjnym momencie dwie planety znajdą się nie dalej niż 6 stopni od siebie, czyli w polu widzenia standardowej lornetki. 23 stycznia czeka nas Księżyc oświetlony w około 5%.

CZYTAJ TAKŻE:

Fala doniesień o pojawieniu się UFO w Korei Południowej. Jest nagranie

Jak wygląda zima na Ziemi z kosmosu? Ten widok robi wrażenie

Skąd wzięła się woda na Księżycu? Naukowcy mają wyjaśnienie zagadki