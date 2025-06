Obudziłeś się, ale nie możesz się ruszyć? Doświadczasz paraliżu sennego

Wyobraź sobie, że budzisz się w środku nocy, chcesz wstać, ale nie możesz się ruszyć. Czujesz ucisk w klatce piersiowej, ogarnia cię panika, a wokół pojawiają się przerażające halucynacje. To paraliż senny - stan, który choć brzmi jak koszmar, jest stosunkowo powszechny. Aż 30% ludzi doświadcza go w swoim życiu, najczęściej podczas zasypiania lub wybudzania. Dowiedz się, co go wywołuje i jak sobie z nim radzić, aby odzyskać spokojny sen.