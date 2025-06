Odszkodowanie za opóźniony lot regulują przepisy unijne w rozporządzeniu (WE) nr 261/2004. Ustanawia ono wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub dużego opóźnienia lotów. Jakie jest odszkodowanie za opóźniony lot? Wysokość odszkodowania zależy od długości trasy lotu i wynosi:

400 euro - dla lotów na trasach od 1500 do 3500 km;

250 euro - dla lotów do 1500 km;

Kiedy przysługuje odszkodowanie za opóźniony lot? Linie lotnicze muszą wypłacić pieniądze w przypadku opóźnienia wynoszącego co najmniej 3 godziny. To pod warunkiem, że nie doszło do tzw. nadzwyczajnych okoliczności. Zgodnie z unijnym rozporządzeniem: