Niektórzy unikają latania jak ognia. To może być objaw awiofobii

Awiofobia to zaburzenie lękowe objawiające się strachem przed lataniem. Tego rodzaju fobia może przybierać różną intensywność. Z reguły nie stanowi to problemu dla osób, które bardzo rzadko podróżują i nie mają potrzeby latania samolotem. Co innego, jeśli chodzi o tych, którzy muszą dość często wsiadać do podniebnej maszyny, bo, na przykład, charakter ich pracy wymaga od nich uczestniczenia w międzynarodowych delegacjach.

U niektórych awiofobia objawia się drżeniem rąk, trudnym do stłumienia lękiem oraz nadpotliwością. W skrajnych sytuacjach dochodzi do dreszczy, nudności lub ataku paniki. Jeśli chodzi o ciężkie przypadki awiofobii, to wówczas prawdopodobnie najlepszym rozwiązaniem okazuje się skorzystanie z usług psychoterapeuty. Regularne sesje u specjalisty mogą pomóc w nauce metod, dzięki którym można opanować lęk i poradzić sobie ze strachem przed lataniem.

Jeśli w naszym przypadku objawy awiofobii nie są zbyt poważne, ale nadal czujemy pewien niepokój związany z lotem, to wówczas warto sięgnąć po twarde dane. Chodzi tutaj o raport bezpieczeństwa IATA, który z pewnością może uspokoić niejedną osobę.

Czy trzeba bać się latania samolotem? Raport IATA rozwiewa wątpliwości

IATA (International Air Transport Associatio), czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego, opublikowało w lutym 2025 roczny raport bezpieczeństwa za rok 2024. Okazuje się, że w zeszłym roku na ponad 40,6 mln lotów doszło do 46 wypadków, w tym 7 wypadków śmiertelnych, które pochłonęły życie 244 pasażerów znajdujących się na pokładzie. Warto zaznaczyć, że najczęściej zgłaszanymi rodzajami wypadków były wypadnięcie z drogi startowej oraz uderzenie tylną częścią samolotu o podłoże.

Ile wynosi ryzyko śmierci na pokładzie samolotu? Zgodnie z informacjami podanymi w przygotowanym przez ekspertów badaniu IATA, ryzyko śmiertelności wzrosło z 0,03 w 2023 roku do 0,06 w 2024 roku, jednak nadal jest niższe od pięcioletniej średniej, która wynosi 0,10 (dla okresu od 2020 do 2024 roku). Co ciekawe - istnieje zdecydowanie większe ryzyko poniesienia śmierci w wypadku samochodowym, niż lotniczym.

Należy zaznaczyć, że na bieżąco rozwijane są technologie mające poprawić bezpieczeństwo pasażerów samolotów. Świadczy o tym długoterminowy trend spadku liczby wypadków - w 2005 roku na milion lotów przypadało średnio 3,72 wypadków. Z kolei w 2024 tego typu zdarzeń było już ponad 3 razy mniej - na milion lotów przypadało 1,13 wypadku (1 wypadek na około 880 000 lotów).

***

