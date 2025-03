Samolot Ryanair lecący z Polski prawie zderzył się z helikopterem

Zaledwie sekundy dzieliły od katastrofy samolotu linii Ryanair, który przelatywał nad portem lotniczym Londyn-Stansted. O mały włos doszłoby do zderzenia z helikopterem. Boeing 737 ze 178 osobami na pokładzie podchodził do lądowania po dwugodzinnym locie ze Szczecina. Do zdarzenia doszło 8 marca 2024 r., ale raport ujawniono dopiero teraz. Co dokładnie było przyczyną tego niebezpiecznego incydentu i jakim cudem udało się uniknąć katastrofy lotniczej?