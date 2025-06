Cztery dni wolnego w czerwcu. Triki na tanie loty i długi weekend

Zbliża się długi czerwcowy weekend, więc już teraz warto zaplanować wyjazd, wykorzystując maksymalnie swój urlop. Linie lotnicze przygotowały korzystne oferty zarówno cenowo, jak i czasowo, dzięki którym lecąc na city-break w czwartek, w niedzielę będziemy już w domu. Taki plan pozwala maksymalnie wykorzystać wolne dni i wziąć tylko jeden dzień urlopu, aby cieszyć się długim weekendem.

Ryanair przedstawiło swoje najkorzystniejsze "okienka czasowe" na długi weekend czerwcowy. Wylot odbędzie się w czwartek, a powrót - w niedzielę.

Modlin - Neapol lub Londyn

W czwartek z lotniska w Modlinie o godzinie 14:10 startuje samolot do Neapolu, do którego leci się nieco ponad 2 godziny. To tętniące życiem miasto południowych Włoch słynie z pysznej neapolitańskiej pizzy, przez wielu uważanej za najlepszą na świecie. Powrotny lot jest w niedzielę o godzinie 21:50, więc wykorzystany został cały wolny czas.

W czwartek możemy z Modlina polecieć również to Londynu-Stansted. Lot trwa 2,5 godziny, a lądowanie zaplanowane jest na 08:55. Zdążymy nie tylko zobaczyć Big Bena, Tower Bridge i inne ikoniczne zabytki, ale także wypić spokojną herbatę i poczuć energię tego miasta. Samolot powrotny odleci w niedzielę o 16:10.

Poznań - Zadar

Podczas długiego weekendu możemy wygodnie polecieć z Poznania do Chorwacji dzięki regularnym połączeniom Ryanair. W czwartek wylecimy o godzinie 14:10, aby wylądować o 15:55 w Zadarze, mieście idealnym na krótki wypad, które zachwyca zachodami słońca i historycznymi zabytkami. W niedzielę o 10:20 startuje samolot powrotny do Polski.

Wrocław - Pafos lub Mediolan

Lotnisko we Wrocławiu oferuje wylot o godzinie 08:50 i lądowanie o 13:05 na Cyprze. Na tej urokliwej wyspie, gdzie plaże łączą się z górskimi krajobrazami i starożytnymi ruinami, warto zobaczyć Grobowce Królewskie, które na każdym zrobią wrażenie, oraz Katakumby zdobione licznymi malowidłami ściennymi. Lokalne przysmaki jak halloumi, oliwki czy wino zachęcają, aby zostać tam na dłużej, jednak w niedzielę o 10:35 odbędzie się lot powrotny do Polski.

Z Wrocławia możemy także wylecieć do Mediolanu o godzinie 06:00 w czwartek i wrócić w niedzielę o 09:50. Ta oferta daje możliwość aż trzech dni zwiedzania i odpoczynku, a później leniwej niedzieli w domu.

Kraków - Rzym Ciampino lub Mediolan

Dwie godziny lotu do Rzymu to bardzo kusząca opcja, którą można zrealizować na lotnisku w Krakowie. Wylot w czwartek o godzinie 11:00, a powrót w niedzielę o 17:10 daje cztery dni odpoczynku w majestatycznym mieście pełnym włoskiej kuchni, historii i sztuki.

Z Krakowa można również wylecieć do Mediolanu w czwartek o 08:10. Powrót planowany jest w niedzielę o godzinie 17:55.

Nowe kierunki lotów Wizz Air

Od 3 czerwca 2025 roku z Katowic do Madrytu możemy podróżować aż trzy razy w tygodniu - we wtorki, czwartki i soboty. To daje idealną okazję na podróż do samego serca Hiszpanii, gdzie możemy zobaczyć słynne Muzeum Prado, spacerować po zielonych alejach Parku Retino, a także spróbować tapas w jednym z klimatycznych tawern.

Z Wrocławia do Londynu-Gatwick? To możliwe dzięki Wizz Air, które już od 17 czerwca 2025 roku otwiera nowy kierunek lotów, realizowanych aż cztery dni w tygodniu: we wtorek, czwartek, sobotę i niedzielę. Dzięki temu możemy zaplanować całą wycieczkę, nie tracąc ani jednego dnia.

Na długi czerwcowy weekend można też rozważyć inne trasy Wizz Air:

Wrocław-Kutaisi,

Katowice-Larnaka,

Katowice - Reykjavik

Katowice - Tel Aviv

Warszawa - Bruksela Charleroi

Warszawa - Kopenhaga

Warszawa - Paryż

Warszawa - Rodos

Wiadomo, co zabierze w kosmos Sławosz Uznański-Wiśniewski Polsat Polsat