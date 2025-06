Ten dom zmienia kolor jak liście na drzewach. I robi to nie bez powodu

Dom, który zimą staje się ciemny, by zatrzymać ciepło, a latem rozjaśnia się, by odbijać promienie słońca? Taki pomysł zrealizował amerykański projektant Joe Doucet, tworząc inteligentną farbę reagującą na temperaturę. Jego wynalazek może pomóc obniżyć zużycie energii i dostosować budynki do zmieniającego się klimatu.