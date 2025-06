Przełom w leczeniu raka pęcherza. Nowa terapia daje nadzieję pacjentom

Według Krajowego Rejestru Nowotworów (KRS) w Polsce na raka pęcherza co roku choruje ok. 7 tys., a umiera 4 tys. osób. Przełomem w leczeniu tego nowotworu jest terapia ukierunkowana molekularnie dla chorych na zaawansowanego raka, jak oceniają eksperci. To skuteczniejsza i bezpieczniejsza alternatywa w stosunku do chemioterapii - podkreślają.