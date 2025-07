System "Szturm" to jednak nie jeden, ale kilka wyspecjalizowanych wariantów bojowych . I tak, Pojazd Bojowy nr 2 ma zostać uzbrojony w miotacze ognia RPO-2 Trzmiel, Pojazd Bojowy nr 3 w podwójne działko automatyczne 30 mm 2A42, karabin PKTM oraz miotacz RPO-2, a Pojazd Bojowy nr 4 w 16 niekierowanych rakiet termobarycznych 220 mm MO.1.01.04M o obszarze rażenia do 25 000 m².

Nowością w porównaniu do wcześniejszych rosyjskich systemów, jak Uran-9, jest pełnoprawny pojazd dowodzenia zainstalowany na czołgowym podwoziu. To on odpowiada za zdalne sterowanie wszystkimi jednostkami "Szturm" w promieniu do 3 kilometrów, jednocześnie zapewniając operatorowi bezpieczne stanowisko kierowania ogniem i ruchem.