Śpiew to także forma ćwiczeń. Według London Singing Institute, godzina śpiewu na stojąco spala około 140 kalorii u osoby ważącej 68 kg. U osób o większej masie efekty są jeszcze lepsze. Dodatkowo, śpiew wymaga głębokiego oddychania, co wzmacnia mięśnie oddechowe i pomaga osobom z astmą lub POChP utrzymać drożność dróg oddechowych.

Co więcej, są też dobre wieści dla tych, którym wydaje się, że ciągle fałszują - badacze z Uniwersytetu Kalifornijskiego odkryli, że wiele osób śpiewających znane piosenki z pamięci trafia we właściwe dźwięki, często zbliżone do oryginalnych, co pokazuje, że znaczna część populacji ma ukryte zdolności zbliżone do... słuchu absolutnego.