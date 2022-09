Tym minerałem jest Changesyt-(Y). Mamy tu do czynienia z nowym minerałem fosforanowym. Został on odkryty w cząstkach bazaltu księżycowego. Trzeba tutaj mocno podkreślić, że changesyt jest szóstym nowym minerałem zidentyfikowanym przez człowieka na Księżycu. Próbki z tym minerałem zostały pozyskane przez sondę Chang’e-5 w 2020 roku i dostarczone na Ziemię w celu analiz laboratoryjnych.

Chińczycy odkryli cenny hel-3 w nieznanym minerale

Dopiero kilka dni temu, naukowcy wykryli go w próbkach, i nie było to proste zadanie. Chińczycy musieli bowiem przeanalizować aż 140 tysięcy różnych cząstek, a sam odkryty kryształ ma promień zaledwie 10 mikronów. Dzięki nowemu odkryciu, Państwo Środka dołączyło do Rosjan i Amerykanów, jako trzecia nacja, która może się poszczycić odkryciem cennego minerału na powierzchni naturalnego satelity naszej planety.

Jak zapowiadają Chińczycy, to dopiero pierwsze efekty realizacji ich historycznego planu eksploracji tego obiektu. Okazuje się, że Chińska Agencja Kosmiczna planuje nowe misje badawcze na Księżyc. Inspirowane będą one właśnie nowym, cennym odkryciem. Jak donosi Bloomberg, w próbce Changesytu-(Y) odkryto również cenny hel-3.

CNSA już planuje kolejną misję. Ma być nią Chang'e-6. W trakcie niej, próbnik osiądzie na niewidocznej z Ziemi stronie powierzchni Księżyca i rozpocznie poszukiwania cennych zasobów. Gdy już pozyska regolit, nastąpi powrót misji na Ziemię. Naukowcy mają nadzieję, że w próbkach pojawi się więcej helu-3.

Chiny planują rozpocząć kosmiczne górnictwo na Księżycu

Rząd chce poszukać na Księżycu cennych zasobów, które będzie można wydobywać na drodze kosmicznego górnictwa. Chińczycy nie ukrywają, że celem jest zdobycie większych ilości helu-3, który idealnie sprawdzi się w najnowszych reaktorach termojądrowych. Dzięki niemu będzie można zaspokoić nawet największe potrzeby energetyczne kraju oraz baz na obcych obiektach.

Prawdopodobnie właśnie w tych cennych geologiczne regionach na Księżycu mogą powstać pierwsze ludzkie kolonie. Chiny chcą wysłać pierwszych ludzi na Srebrny Glob już w 2026 roku. Jednak prace górnicze na dobry początek będą prowadzone przez roboty i specjalne maszyny wydobywcze. Ludzie mają zająć się badaniami realizowanymi bezpośrednio na Księżycu.