Dotychczas w leczeniu malarii u niemowląt stosowano leki opracowane z myślą o starszych dzieciach, co wiązało się z ryzykiem przedawkowania lub niewłaściwego dawkowania. Organizmy niemowląt, których wątroba i inne narządy nie są jeszcze w pełni rozwinięte, inaczej przetwarzają leki, co powodowało tzw. lukę terapeutyczną w tej grupie pacjentów.

Leczenie dopasowane do najmłodszych

Teraz sytuacja się zmienia, ponieważ nowy lek, znany pod nazwami handlowymi Coartem Baby lub w niektórych krajach Riamet Baby, został zatwierdzony przez szwajcarskie władze i wkrótce zostanie wprowadzony w regionach najbardziej dotkniętych malarią. Novartis planuje jego dystrybucję w dużej mierze na zasadzie non-profit, co ma pomóc w ograniczeniu barier finansowych w dostępie do leczenia.

Od ponad trzech dekad nieustannie działamy na rzecz walki z malarią, dążąc do przełomów tam, gdzie są one najbardziej potrzebne. Jesteśmy dumni, że wspólnie z partnerami udało nam się opracować pierwszy klinicznie potwierdzony lek na malarię dla noworodków i niemowląt, dzięki czemu nawet najmniejsi i najbardziej bezbronni pacjenci mogą wreszcie otrzymać należytą opiekę

Lek powstał we współpracy Novartis z organizacją Medicines for Malaria Venture (MMV), szwajcarską organizacją non-profit wspieraną m.in. przez rządy Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Holandii, a także przez Bank Światowy i Fundację Rockefellera. W badaniach klinicznych uczestniczyło także osiem państw afrykańskich, które jako pierwsze mają uzyskać dostęp do nowego leku.