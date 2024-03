Oferują obiad z widokiem na... Ziemię! Ma być kosmicznie pyszny

Turystyka kosmiczna to jedna z tych form podróżowania, które wciąż dostępne są wyłącznie dla osób z bardzo zasobnymi portfelami. Takie doświadczenia w przestworzach kosztują bowiem fortunę.

Mimo ograniczonego dostępu do tego typu usług wiele specjalizujących się w nich firm nie ustaje w wymyślaniu ciekawych pozycji do swojej oferty. SpaceVIP wpadł na przykład na pomysł zorganizowania wykwintnego posiłku z widokiem na Ziemię.

Zjedz obiad w przestworzach. SpaceVIP zorganizuje specjalną wyprawę

Jak by to było polecieć w kosmos i zjeść pyszny posiłek z gwiazdką Michelin podczas obserwowania wschodu słońca nad Ziemią? Poniekąd przekonać się mogą o tym chętni, którzy są skłonni zapłacić za podobną sposobność gigantyczną sumę. Firma SpaceVIP postanowiła bowiem wprowadzić do swojej oferty specjalną opcję właśnie w postaci raczenia się smakołykami na pokładzie kapsuły, która zostanie wyniesiona na 30 km nad poziomem morza.

Za granicę pomiędzy ziemską atmosferą a przestrzenią kosmiczną przyjmuje się natomiast wysokość 100 km nad powierzchnią globu. Na takim pułapie przebiega umowna linia Kármána. Ściśle wytyczonej granicy między przestrzenią powietrzną a przestrzenią kosmiczną tak naprawdę jednak nie ma. Fizycy przyjmują tutaj ok. 80-100 km, a podróż ze SpaceVIP to osiągnięcie pułapu stratosfery. Taka odległość od Ziemi umożliwia już jednak podziwianie słońca wstającego nad jej krzywizną.

- Z radością ogłaszamy, że SpaceVIP będzie gospodarzem pierwszego stratosferycznego posiłku z szefem kuchni Michelin Rasmusem Munkiem z restauracji Alchemist na pokładzie Neptuna firmy Space Perspective, pierwszej na świecie kapsuły kosmicznej neutralnej węglowo - podała firma na Instagramie.

Zdjęcie Już niedługo chętni będą mogli polecieć w kapsule nad Ziemię, by skosztować smakołyków od szefa kuchni Michelin. / SpaceVIP, joinspacevip / Instagram

Kosmicznie smaczny posiłek i kosmiczne ceny za lot. Oferta SpaceVIP tylko dla bogaczy

Pomysł SpaceVIP to pierwsza taka okazja w historii, ale skorzystać będą mogli z niej tylko najbogatsi. Koszt to bowiem prawie 500 tys. dolarów od osoby. W cenie jest przelot, posiłek inspirowany wszechświatem i oglądanie wschodu słońca, a także szyte na miarę skafandry.

- Odkrywcy wznoszą się na 30 tys. metrów nad poziomem morza, gdzie będą jeść, oglądając wschód słońca nad krzywizną Ziemi. Każdy pasażer będzie ubrany przez francuski dom mody Ogier w stylizacje szyte na wymiar - informuje firma.

Dochód z wyprawy ma zostać przekazany na szczytny cel. Środki mają być skierowane do The Space Prize, w celu wspierania równości płci w nauce i technologii. "Wspieramy kobiety w udziale w rozwijającej się gospodarce kosmicznej. Space Prize Challenge daje im możliwość rozpoczęcia kariery w kosmosie", pisze o sobie organizacja.

Zdjęcie Chętni wyruszą na sześć godzin na wysokość trzy razy wyższą niż w przypadku standardowego samolotu pasażerskiego. / SpaceVIP, Space Perspective / materiały prasowe

Dziesiątki zainteresowanych lotem ze SpaceVIP. Kusi jedzenie inspirowane kosmosem

Kapsuła ma pomieścić sześciu gości, a pierwszy rejs z oferowanym na pokładzie wykwintnym posiłkiem odbędzie się w przyszłym roku. Loty testowe rozpoczną się natomiast już niedługo, w przyszłym miesiącu. Firma twierdzi, że zainteresowanie nowym doświadczeniem przeszło ich oczekiwania.



- Pojawiły się już dziesiątki zakwalifikowanych uczestników, którzy wyrazili ogromne zainteresowanie tym doświadczeniem - powiedział Bloombergowi założyciel SpaceVIP, Roman Chiporukha.

Natomiast szef kuchni i współwłaściciel restauracji Michelin - Alchemist w Kopenhadze powiedział Bloombergowi, że projektowany przez niego posiłek, które zostanie zaserwowany na pokładzie chętnym, nawiązuje do przestrzeni kosmicznej. Menu ma być tematyczne i inspirowane m.in. aerożelami oraz innymi atrybutami kojarzonymi z podróżami w kosmos. SpaceVIP twierdzi ponadto, że to zaledwie początek nowych pomysłów do ich oferty.

- To pierwsza z serii wypraw we współpracy z najlepszymi specjalistami, której celem jest wykorzystanie mocy podróży pozaziemskich do podniesienia ludzkiej świadomości i promowania powszechnej wiedzy o kosmosie - powiedział Roman Chiporukha, założyciel SpaceVIP.

Kapsuła Neptune z balonem kosmicznym SpaceBalloon ma wystartować pod koniec 2025 roku z Kennedy Space Center na Florydzie. "Kapsuła statku kosmicznego Neptune pozostaje przymocowana do SpaceBalloon przez cały lot od startu do wodowania, zapewniając płynnie bezpieczny i delikatny lot", zapewnia Space Perspective.