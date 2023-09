OSIRIS-REx zauważony przez teleskop. Zrzuci ładunek na Ziemię 24 września

Misja OSIRIS-REx dobiega końca

Misja NASA OSIRIS-REx rozpoczęła się w sierpniu 2016 roku. Jej celem była podróż na odległą asteroidę Bennu, gdzie następnie pobrana została próbka skał i pyłu bezpośrednio z jej powierzchni. Statek zbliża się do Ziemi i znajduje się już na tyle blisko, że został zauważony przez jeden z naziemnych teleskopów.

Jest to pierwsza tego typu misja NASA skupiająca się na pobraniu próbki asteroidy bezpośrednio z jej powierzchni. Ostatnio Agencja informowała, że statek wykonał potrzebną korektę trajektorii lotu względem Ziemi i wszystko wskazuje na to, że dotrze bezpiecznie do Ziemi, by zrzucić swój ładunek w wyznaczoną strefę.

