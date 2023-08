Perseidy 2023. Kiedy i o której godzinie noc spadających gwiazd?

Oprac.: Karina Kowalska Astronomia

Perseidy to spadające gwiazdy, które będą aktywne już za parę dni. Rój meteorów rozświetli niebo, a my będziemy mogli podziwiać piękno kosmosu w poczuciu kontaktu z naturą. Noc spadających gwiazd to idealna okazja na spędzenie czasu z rodziną lub romantyczną randkę z drugą połówką. Zaplanuj noc z Perseidami, sprawdź ich dokładną datę oraz godzinę.

Zdjęcie Perseidy to zjawisko, które rok w rok cieszy się zainteresowaniem / 123RF/PICSEL