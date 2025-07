Czasem, gdy gdzieś się rejestrujemy, trafiamy na listę mailingową i zaczynają do nas przychodzić wiadomości. Nie chodzi tu o sytuacje, gdy świadomie i dobrowolnie zapisujemy się do newslettera, ale o przypadki, gdy jesteśmy bez naszej wiedzy i zgody, wciągani na listę korespondencyjną. Jest to niezgodne z RODO, niemniej jednak się wydarza, zwłaszcza w przypadku usług spoza Europy. Co można z tym zrobić?