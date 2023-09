Nie znosisz takich wiadomości. Jak zablokować spam w Gmailu?

Spis treści: 01 Co to jest spam?

02 Jak oznaczyć e-mail w Gmailu jako spam?

03 Jak zablokować adres e-mail nadawcy w Gmailu?

04 Zablokuj spam za pomocą dodatkowego konta e-mail

05 Mniej spamu? Wypisz się z list mailingowych

Co to jest spam?

Spam to wiadomości, które mają masowy charakter, brakuje w nich personalizacji i dają podstawę do przypuszczeń, że zastosowanie się do ich treści może przynieść zyski nadawcy. Wszystkie te warunki muszą zostać spełnione jednocześnie.

Potocznie spamem nazywa się jednak każdą wiadomość niechcianą i niekierowaną bezpośrednio do adresata. W tej kategorii mieszczą się np. reklamy, choć spam może też być aktem cyberprzestępczości.

Niekiedy w twojej skrzynce e-mail mogą się bowiem pojawiać wiadomości służące do:

wyłudzania danych (np. loginów i haseł do kont bankowych),

zastraszania,

wyłudzania pieniędzy,

zainstalowania na komputerze ofiary wirusa typu trojan.

Kliknięcie w taką wiadomość może nieść za sobą szereg nieprzyjemnych konsekwencji - od zablokowania skrzynki e-mail, przez utratę danych z dysku twardego aż do utraty pieniędzy z konta.

Jako ciekawostkę warto wspomnieć fakt, że nazwa spam pochodzi od... mielonki. Jest to amerykański produkt wytwarzany już od lat 30. XX wieku. Początkowo nazywał się Spiced Ham (szynka z przyprawami), ale w późniejszym czasie skrócono jej nazwę.

Nieoficjalnie uznaje się, że niechciane e-maile otrzymały nazwę po wyrobie mięsnym ze względu na jeden ze skeczów Monty Pythona. Jego bohater próbuje zamówić coś w restauracji, ale dowiaduje się, że w skład każdego dania wchodzi mielonka. To właśnie w tej wymyślonej sytuacji wiele osób dopatruje się inspiracji do nazywania niechcianych maili spamem.

Dziś słowo spam kojarzy się przede wszystkim z uporczywymi wiadomościami. Jak się ich pozbyć w trzech krokach.

Jak oznaczyć e-mail w Gmailu jako spam?

Dostawcy usług pocztowych zapewniają swoim użytkownikom kilka różnych metod ochrony przed spamem. Dotyczy to również najpopularniejszego w Polsce Gmaila. Jeśli uznasz wybraną wiadomość za niechcianą, możesz ją łatwo zaznaczyć jako spam. Dzięki temu trafi do osobnego folderu i nie będzie się pokazywać w skrzynce odbiorczej.

Jak to zrobić? Nie musisz nawet otwierać podejrzanej wiadomości. Wystarczy, że zaznaczysz okienko po lewej stronie od nadawcy, a następnie w górnym pasku naciśniesz ikonę (ośmiokąt z wykrzyknikiem w środku) Zgłoś jako spam. Na dole pojawi się komunikat o przeniesieniu wiadomości do folderu spam.

Zdjęcie Zgłoś spam w poczcie Gmail. / 123RF/PICSEL

Niekiedy zdarza się również, że do spamu automatycznie trafiają wiadomości, które wcale nie są niechciane czy niebezpieczne. Aby przenieść taki e-mail do skrzynki odbiorczej, wystarczy zaznaczyć okienko znajdujące się na lewo od nadawcy i wybrać opcję To nie spam, która pojawi się na górnym pasku. Aby natomiast uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości, najlepiej jest dodać nadawcę do swoich kontaktów.

Możesz też skorzystać z opcji tworzenia filtrów, aby np. automatycznie przekazywać wiadomości od konkretnych nadawców czy zawierające wybrane słowa w temacie do spamu.

Jak zablokować adres e-mail nadawcy w Gmailu?

Dostajesz niechciane e-maile od konkretnego nadawcy? Możesz go w łatwy sposób zablokować. Wystarczy otworzyć otrzymaną od niego wiadomość, a następnie nacisnąć przycisk Więcej w prawym górnym rogu. Znajdziesz tam opcję zablokowania nadawcy. Wystarczy ją wybrać, aby nie otrzymywać już wiadomości z tego adresu.

Możesz też zablokować wszystkie adresy z tej samej domeny, ustawiając odpowiedni filtr. Wiadomości mogą być od razu przekazywane do spamu, archiwizowane, oznaczane wybraną etykietą itp.

Zablokuj spam za pomocą dodatkowego konta e-mail

Inną, bardziej zaawansowaną opcją jest skorzystanie z dodatkowego konta e-mail, które będzie pełniło funkcję blokera spamu. Jak to zrobić?

Załóż nowe konto Gmail lub utwórz alias dla swojego obecnego adresu.





Wejdź w ustawienia na swoim nowym koncie Gmail (ikona w prawym górnym roku ekranu) i wybierz opcję Zobacz wszystkie ustawienia.





Przejdź do zakładki Przekazywanie i POP/IMAP i naciśnij przycisk Dodaj adres do przekazywania dalej.





Wprowadź swój podstawowy adres e-mail i zatwierdź. Otrzymasz wiadomość z linkiem do potwierdzenia przekazywania.





Następnie ustaw filtry przekazywania. Jeśli na koncie znajdują się już wiadomości, które chcesz przekazać na swój główny e-mail, wystarczy wybrać jedną z nich, kliknąć Więcej, a następnie wybrać opcję Filtruj wiadomości tego typu.





Ustaw kryteria filtrowania i wybierz opcję Przekaż dalej, wybierając swój docelowy adres e-mail.





Powtórz ten proces dla innych wiarygodnych wiadomości. Po konfiguracji będziesz otrzymywać na swoje główne konto tylko przefiltrowane e-maile.

To rozwiązanie pozwala bez obaw podawać alias przy rejestracji do różnego typu usługi podawać go w internecie.

Mniej spamu? Wypisz się z list mailingowych

Filtry antyspamowe i wymienione wyżej narzędzia pomagają się chronić przed niechcianymi wiadomościami, choć rzadko pozwalają wyeliminować je w całości. Jeśli nadal otrzymujesz więcej maili, które cię nie interesują lub wręcz irytują, najlepszym rozwiązaniem będzie wypisanie się z list mailingowych, do których należysz.

Jeśli otrzymujesz wiadomość w związku z zapisem do newslettera, którego dokonałeś w przeszłości, zwykle pod wiadomością znajdziesz link pozwalający na anulowanie subskrypcji. Wystarczy tylko go nacisnąć. Zostaniesz przekierowany na stronę, na której otrzymasz powiadomienie o wypisaniu się z newslettera lub zostaniesz poproszony o potwierdzenie takiego zamiaru. Cała procedura zajmuje kilka sekund, a może ci oszczędzić wiele nerwów i pomóc uporządkować skrzynkę pocztową.

Niestety jednak nie wszystkie niechciane maile pochodzą z newsletterów, do których sam się zapisałeś. Dane podawane w internecie często są bowiem przedmiotem transakcji i trafiają do innych podmiotów. W usunięciu twojego adresu e-mail z rozmaitych baz danych mogą pomóc specjalne serwisy. Zwykle są one płatne, ale niekiedy umożliwiają skorzystanie z darmowego okresu próbnego. Pomoże to usunąć twoje prywatne informacje z wyszukiwarek i zapobiec ich rozprzestrzenianiu. Może również sprawić, że twój adres e-mail nie trafi do kolejnych rozsyłaczy spamu.