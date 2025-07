Z Polski do Stanów Zjednoczonych. Gdzie studiował Przemysław Jeziorski?

Przemysław Jeziorski studiował w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie ukończył studia licencjackie i magisterskie na kierunku Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (MIESI). Obejmują one wiedzę z zakresu analiz ekonometrycznych, finansowych, statystycznych i ekonometrycznych, a także informatyki, demografii, ubezpieczeń i podejmowania decyzji. Był uczniem słynnego prof. Ryszarda Szubartowskiego. Studia na SGH ukończył w 2004 roku.

Dalsze studia Jeziorski podjął już w USA. Obronił tytuł magistra z matematyki oraz ekonomii na Uniwersytecie Arizony (studiował jednocześnie dwa kierunki w latach 2004-2006). W latach 2008-2009 jako doktorant brał udział w programie stypendialnym Price Theory Scholar, Becker Center at Booth School of Business na Uniwersytecie w Chicago.

Następnie doktoryzował się na Uniwersytecie Stanforda, zdobywając tytuł naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie analizy i polityki gospodarczej (PhD, Economic Analysis and Policy) w 2010 r. Tematem dysertacji były eseje na temat fuzji i prawa antymonopolowego. Jego zainteresowania badawcze obejmowały marketing ilościowy, marketing cyfrowy, prawo antymonopolowe i regulacyjne, fintech i organizację przemysłu.

Polak wykładał na znakomitych amerykańskich uczelniach

Jeziorski został zatrudniony w 2010 roku jako adiunkt (Assistant Professor) z zakresu ekonomii na Uniwersytecie Johna Hopkinsa w Baltimore, gdzie pracował do 2011. Następnie w latach 2012-2018 pełnił funkcję adiunkta z zakresu marketingu w Haas School of Business, szkole biznesu na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Na tej samej uczelni w 2018 roku rozpoczął pracę jako profesor marketingu (Associate Professor). Objął także stanowisko na katedrze - Egon & Joan Von Kaschnitz Distinguished Professorship Chair. Na Berkeley Haas pracował aż do śmierci w 2025 roku.

W latach 2013-2021 otrzymał liczne granty badawcze. Wykładał w Berkeley przedmioty takie jak wprowadzenie do marketingu, analiza marketingowa, metody obliczeniowe w ekonomii i marketingu oraz modele wyboru. Ponadto wykładał jeszcze na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa, Uniwersystecie Stanforda i Uniwersytecie Arizony.

Przemysław Jeziorski był także autorem i współautorem co najmniej dziewięciu artykułów naukowych. W swoich pracach pisał m.in. o płatnościach mobilnych w Tanzanii, fuzjach przedsiębiorstw czy reklamach w wyszukiwarkach internetowych oraz o tym, co sprawia, że ludzie je klikają.

"Z ponad 15-letnim doświadczeniem w badaniach i nauczaniu zdobył reputację jako wiodący ekspert w marketingu ilościowym, organizacji przemysłu i mikroekonomii stosowanej. Jego badania wniosły wkład we wiele rynków, wliczając w to płatności mobilne w Afryce, sponsorowane reklamy w wyszukiwarkach, ubezpieczenia samochodów i profilaktyka raka piersi" - podsumowuje Berkeley Haas.

Amerykańskie uniwersytety i uczelnie uchodzą za najlepsze na świecie. To częsty kierunek dla wielu naukowców nie tylko z Polski. Trudno się dziwić, że Przemysław Jeziorski wybrał taką ścieżkę kariery. Niestety zakończyła się ona przedwcześnie.

Przemysław Jeziorski procesował się z byłą żoną. Dlaczego został zamordowany w Grecji?

Na swojej osobistej stronie internetowej napisał "call me Pshemek", bowiem nietrudno sobie wyobrazić, jaki kłopot Amerykanom sprawia wymówienie imienia "Przemysław". Jeziorski był rozwiedziony i miał dwójkę dzieci. Jego była żona to Greczynka. To właśnie do Grecji udał się w swoją ostatnią podróż. Pojawiły się informacje o toczących się procesach sądowych dotyczących podziału majątku oraz opieki nad dziećmi. Podobno jeden z nich Jeziorski wygrał dzień przed śmiercią. Niewykluczone, że to właśnie spory sądowe były motywem zabójstwa.

Przemysław Jeziorski został zamordowany w piątek, 4 lipca 2025. Do zabójstwa doszło w Ajia Paraskiewi na przedmieściach Aten. Nieznany sprawca oddał w kierunku Polaka pięć strzałów i odszedł pieszo. 43-latek nie przeżył. Sprawca jest wciąż poszukiwany przez grecką policję.

Motyw zbrodni nie jest znany, ale bardzo prawdopodobne, że miało to związek z procesami sądowymi z byłą żoną. Według relacji jego znajomych polski profesor bał się o siebie i swoje dzieci. Jego kolejna partnerka miała go nawet przestrzegać, by nie leciał do Grecji. Niestety, nie posłuchał. Chciał spotkać się z dziećmi i załatwić sprawy rozwodowe.

Świadkowie twierdzą, że mordercą był wysoki, ubrany na czarno i zamaskowany mężczyzna. Po oddaniu pięciu strzałów oddalił się pieszo z miejsca zbrodni. Według greckich mediów Przemysław Jeziorski umówił się ze sprawcą i czekał w ustalonym miejscu spotkania. Nie miał przy sobie dokumentów, a jedynie telefon. Wszystko więc wskazuje na to, że nie doszło do pomyłki ani nieszczęśliwego wypadku. Była to zaplanowana egzekucja.

