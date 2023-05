Jest nowy ranking CWUR. Uniwersytet Jagielloński bezkonkurencyjny

Jeśli zastanawialiście się, jak poziom edukacji na polskich uczelniach prezentuje się w porównaniu z najlepszymi uniwersytetami świata, to z odpowiedzią przychodzi tegoroczna odsłona rankingu Center for World University Rankings (CWUR). Jak wyjaśnia organizacja z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, która zajmuje się oceną wyższych uczelni z całego świata, zestawienie powstaje w oparciu o takie kryteria, jak sukcesy absolwentów i kadry, zatrudnienie absolwentów na dyrektorskich stanowiskach w firmach międzynarodowych, publikacje w cenionych pismach naukowych, cytowalność, indeks Hirscha oraz liczba międzynarodowych patentów.

Najlepsza uczelnia na świecie? Bez zmian... Harvard

Na tej podstawie pierwsze miejsce od początku istnienia rankingu, czyli 2012 roku, zajmuje Harvard University, a na kolejnych miejscach w czołówce plasują się pozostałe uczelnie, które przychodzą do głowy, kiedy myślimy o tych najlepszych i najbardziej uznanych, czyli Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stanford University, University of Cambridge i University of Oxford.



Zdjęcie Dziesięć najlepszych uczelni w Polsce według Center for World University Rankings (CWUR) / Center for World University Rankings (CWUR) / materiały prasowe

Co ciekawe, w pierwszej dziesiątce znajdziemy jedynie uniwersytety ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, z ogromną dominacją tych pierwszych (8:2), a pierwsza uczelnia spoza tych krajów to Uniwersytet Tokijski na 13. miejscu.



A jak polskie uczelnie? Najlepsza zdaniem Center for World University Rankings (CWUR) uczelnia w naszym kraju, czyli Uniwersytet Jagielloński, zajmuje 383. miejsce (lista wskazuje 2 tys. placówek z blisko 20 tys. ocenianych). Najstarszy uniwerek w Polsce wygrywa o ponad 20 miejsc z kolejnym polskim przedstawicielem w rankingu, czyli plasującym się na 409. miejscu Uniwersytetem Warszawskim.



Na liście nie zabrakło też Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa, Instytutu Fizyki Jądrowej PAN, Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (a także innych uczelni), ale zajęły one dużo odleglejsze miejsca, odpowiednio 602., 670., 723. i 815. (i dalsze).