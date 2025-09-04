Oszustwa inwestycyjne w internecie. Jak rozpoznać fałszywe inwestycje?

Oszustwa inwestycyjne zbierają swoje żniwo wśród ludzi na całym świecie, w tym również w Polsce. Dziś oszuści działają często z użyciem nowych platform komunikacji, takich jak Faceboook czy WhatsApp. W tak ruchliwych miejscach bardzo łatwo jest dotrzeć do potencjalnej ofiary, zanim jeszcze podejrzany wpis lub reklama zostaną usunięte.

W odróżnieniu od oszustów telefonicznych tym w świecie cyfrowym łatwiej jest stworzyć pozory legalnego działania. Reklamy odsyłają na fałszywe strony internetowe (strony phishingowe), które do złudzenia przypominają strony zaufanych firm i instytucji. Przestępcy tworzą też profesjonalnie wyglądające profile na Facebooku.

Polskie instytucje od lat ostrzegają przed oszustwami inwestycyjnymi i innymi procederami, takimi jak oszustwa na wnuczka, na policjanta czy na zgubiony telefon. Nieraz jednak te kampanie trafiają w próżnię i osoby skuszone szybkim zyskiem lub zastraszone przez rozmówcę postępują jak zahipnotyzowane. A co konkretnie wydarzyło się na Opolszczyźnie?

Kobieta z woj. opolskiego przelała oszustom 72 tys. zł

52-letnia mieszkanka powiatu brzeskiego w woj. opolskim nawiązała kontakt z mężczyzną zajmującym się fałszywymi inwestycjami giełdowymi na portalu społecznościowym. Będąc z nią w stałym kontakcie, przekonał ją, że szybko się wzbogaci. Kobieta została poinstruowana, aby "zainwestowała" pieniądze, przelewając je na wskazane konto bankowe. Na tym jednak nie koniec. Aby wyłudzić więcej środków, fałszywy konsultant użył zastraszenia.

"Po jednej z wirtualnych transakcji mężczyzna poinformował ją, że popełniła błąd podczas inwestycji. Aby zmniejszyć straty, musi wpłacić kilkadziesiąt tysięcy złotych na wskazane konto. Pokrzywdzona, wystraszona konsekwencjami, zaciągnęła kredyt w banku, dodatkowo pożyczyła pieniądze od bliskich i wpłaciła oszustom 72 000 złotych" - donosi Komenda Wojewódzka Policji w Opolu. Do tych wydarzeń doszło pod koniec sierpnia lub na początku września tego roku.

Kobieta zgłosiła zawiadomienie na Komendzie Powiatowej Policji w Brzegu. Nie wiadomo, czy uda się odzyskać te pieniądze. W wielu takich przypadkach jest to niemożliwe, bowiem konta zakładane są na tzw. słupy, a oszust korzysta ze zmienionego adresu IP lub nawet znajduje się fizycznie w innym kraju, a środki są szybko wypłacane.

Policja zwraca uwagę na podejrzane platformy inwestycyjne

Policja ostrzega, by nie dać się zwieść oszustom proponującym fałszywe inwestycje giełdowe w internecie. Na co trzeba zwrócić uwagę i czego się wystrzegać?

Gdy zobaczysz w internecie reklamę oferty inwestycyjnej, dokładnie ją sprawdź. Zwróć uwagę na to, czy reklamodawca nie podszywa się pod znaną instytucję i czy adres strony internetowej jest prawidłowy, ma odpowiednie certyfikaty, a także czy warunki transakcji nie budzą podejrzeń.

Nie udostępniaj swoich danych osobowych, loginów, haseł, kodów zabezpieczających ani innych wrażliwych informacji obcym osobom, nawet jeśli brzmią wiarygodnie i wydają się być konsultantem znanej instytucji. Nie zgadzaj się też na propozycje szybkich transakcji.

Nie instaluj żadnych aplikacji, do których nakłaniają cię konsultanci, chyba że masz całkowitą pewność, że pochodzą z zaufanego źródła (np. Sklep do których nakłaniają cię konsultanci, chyba że masz całkowitą pewność, że pochodzą z zaufanego źródła (np. Sklep Google Play , Apple App Store , Microsoft Store) i od zaufanego wydawcy. Inaczej możesz zainstalować złośliwe oprogramowanie do wykradania danych, szyfrowania plików lub przekazywania obcym ludziom dostępu do urządzenia.

Jeśli masz wątpliwości co do uczciwości inwestycji, skontaktuj się z zaufanym profesjonalistą, np. doradcą finansowym.

Nie działaj w pośpiechu. Oszuści wprowadzają groźbą straty lub obietnicą szybkiego zysku w stan pobudzenia, przez co wiele osób traci zdrowy rozsądek. Dokładnie sprawdź wszystkie szczegóły i skonsultuj się z profesjonalistą, zanim zdecydujesz się na cokolwiek.

