Polacy czekali dekady na zniesienie wiz na wjazd do Stanów Zjednoczonych. Pomimo wizyt kolejnych prezydentów USA w Polsce, zapewniających o największej przyjaźni między narodami, formularze wizowe stale "poniżały" nas dość nietypowymi pytaniami. Kolejne administracje zza oceanu obiecywały ich zniesienie, a mimo to musieliśmy czekać na ten ruch do 2019 roku.

Wszystko oczywiście przedłużało się za sprawą dużego odsetka odmów, jednak mimo wszystko było to upokarzające. Od 11 listopada 2019 roku możemy swobodnie podróżować do Stanów, oczywiście poza okresem pandemii. Wystarczy wypełnienie krótkiego wniosku ESTA i po kilkunastu godzinach dostajemy zgodę.

Do tej pory wszystko szło sprawnie i bezproblemowo, a odsetek odmów był znikomy. Wszystko jednak może się zmienić, a to za sprawą dość nietypowego zarządzenia władz USA. Na profilach społecznościowych ambasady amerykańskiej w Warszawie, pojawił się post, który informuje, że "wszystkie osoby ubiegające się o wizę nieimigracyjną w celu podjęcia nauki w Stanach Zjednoczonych - zarówno w ramach akademickiego programu studiów (wiza F), jak i nieakademickiego kursu kształcenia (wiza M), a także osoby aplikujące o wizę nieimigracyjną w związku z udziałem w zatwierdzonym przez rząd USA programie wymiany akademickiej, naukowej lub kulturalnej (wiza J) - powinny zmienić ustawienia prywatności swoich kont w mediach społecznościowych na publiczne ".

Jak jest dalej tłumaczone - ma to na celu ułatwienie weryfikacji osób ubiegających się o wydanie zgody na wjazd na teren USA. Dodatkowo, w formularzach wymagane jest podawanie linku do swojego profilu w mediach społecznościowych.

Aby Polacy mógli wjechać do USA w ramach Programu Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program), muszą wypełnić wniosek ESTA (Electronic System for Travel Authorization) online. Należy podać dane osobowe, informacje o paszporcie oraz odpowiedzieć na pytania dotyczące zdrowia, przeszłości kryminalnej i wcześniejszych podróży. Wniosek trzeba złożyć co najmniej 72 godziny przed planowanym wylotem, a jego zatwierdzenie zazwyczaj następuje szybko. Po uzyskaniu zgody ESTA można podróżować do USA na maksymalnie 90 dni w celach turystycznych lub biznesowych.