Cichy rozwód. Co to jest i jak go rozpoznać?

Czym jest cichy rozwód?

Kiedy para nie czuje już do siebie więzi, lecz nadal pozostaje z pewnych powodów w prawnym związku małżeńskim, można mówić, że jest w sytuacji cichego rozwodu. Małżonkowie odkrywają, że żyją już dwoma oddzielnymi życiami, bardziej jako współlokatorzy, a nie partnerzy romantyczni.

Jak rozpoznać, czy jest się w cichym rozwodzie?

Warto się zastanowić, czy macie wspólne cele jako para i widzicie przyszłość waszej relacji - jesli odpowiedzi są negatywne, to pierwsze sygnały cichego rozwodu.

- Możecie zacząć jeździć na wakacje osobno albo nie chodzić razem na spotkania towarzyskie, takie jak urodziny - tłumaczy Stephanie Moir, licencjonowana terapeutka zdrowia psychicznego.

Kolejnym znaczącym aspektem jest ciągły brak bliskości fizycznej z partnerem. Niekonieczne chodzi o stosunki seksualne, wystarczy, że nie występuje już żaden rodzaj kontaktu między sobą, który kiedyś był normą.

Lisa Lavelle, terapeutka par z Nowego Jorku, powiedziała, że w swojej pracy często spotyka się z "wysoko funkcjonującymi parami", które są w trakcie cichego rozwodu.

- Jednym z pierwszych sygnałów ostrzegawczych, które zwykle widzę, gdy pary są na skraju lub w trakcie cichego rozwodu, jest to, że czują się bardziej jak współlokatorzy niż partnerzy. Skupiają się na byciu mamą i tatą, a nie mężem i żoną lub partnerami - mówi Lavelle.

Kiedy kłótnie ustają...

W związku kłótnie mają swój cel. Pomagają one zrozumieć partnerom swoje potrzeby i oczekiwania, jednak muszą być prowadzone w sposób konstruktywny, bez manipulacji czy obrażania.

Kiedy dochodzi do cichego rozwodu, często partnerzy przestają się kłócić i to może przynieść dla nich wytchnienie po wcześniejszych sporach, do których dochodziło, gdy jeszcze o siebie walczyli.

Jak można sobie radzić z cichym rozwodem?

Kryzysy w związku mogą pojawiać się u wszystkich par, jednak najważniejsze jest, aby zacząć o tym rozmawiać i wspólnie przepracowywać. Jeśli problem urośnie do rangi dużego, warto skorzystać z pomocy terapeuty par. Najgorsze, co można zrobić, to zamknąć się w sobie i unikać tematu.

Szczególnie ważne jest to, kiedy w związku są dzieci. One wyczuwają to, co rodzice, widzą ich smutek i złość. Czasem mogą czuć, że muszą się opowiedzieć po którejś stronie - mamy lub taty, co jest dla nich rozdzierające.

