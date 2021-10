Pierwsza fabryka w kosmosie pojawi się już w 2023 roku

Astronomia

Dopiero co na orbitę została wysłana pierwsza stacja paliw oraz pojazd do serwisowania satelitów, a już pojawiły się plany umieszczenia tam pierwszej fabryki elektroniki. Takie wieści dochodzą do nas z firmy Varda Space.

Platforma satelitarna Photon od Rocket Lab /Rocket Lab /materiały prasowe