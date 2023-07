Pierwszy statek kosmiczny z napędem jądrowym

Pierwszy w historii statek kosmiczny z napędem jądrowym

Inżynierowie z firmy Lockheed Martin opracowują jądrowy napęd termiczny (NTP). Oferuje on wysoki stosunek ciągu do masy, ok. 10 tysięcy razy większy, niż napęd elektryczny i nawet 5 razy większy, niż impuls właściwy w rakietach o napędzie chemicznym. Oznacza to, że nawet najpotężniejsze rakiety jak Starship od SpaceX czy Space Launch System od NASA, nie mają żadnych szans ze statkiem kosmicznym z takim napędem.

NASA zapowiada, że Program Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations (DRACO) może wystartować już w 2027 roku. Naukowcy zapewniają, że innowacyjny silnik nowej generacji NTP-DRACO nie będzie w spalinach emitował pierwiastków promieniotwórczych. Jego użycie na Ziemi będzie w pełni bezpieczne. Reaktor oparty na rozszczepieniu będzie wykorzystywał specjalny nisko wzbogacony uran o wysokim stopniu czystości (HALEU).