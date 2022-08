Jak wynika z publikacji w The Astronomical Journal, nowo odkryta planeta jest nieco większa i cięższa od Ziemi. Jest również częścią podwójnego układu gwiazd, który znajduje się około 100 lat świetlnych od nas w konstelacji Smoka. Jej odległość od macierzystej gwiazdy jest odpowiednia do tego, by woda na jej powierzchni zachowała stan ciekły.

Za sprawą specjalnego teleskopu o nazwie Observatoire du Mont-Mégantic (OMM), który znajduje się w laboratoriach SPIRou, a także przy pomocy odpowiednich metod analitycznych, udało się najprawdopodobniej zidentyfikować prawdziwą naturę odkrytego obiektu.

Zaczęło się od TESS

Pierwszych poszlak na temat obiektu, dostarczył teleskop TESS należący do NASA, który bada nieboskłon w poszukiwaniu układów, przypominających Układ Słoneczny. Sygnał z TESS wykazywał niewielki spadek jasności w gwieździe macierzystej TOI-1452 b, który miał świadczyć o istnieniu planety 70% większej od Ziemi, a który występował co 11 dni.

Charles Cadieux, należący do grupy astronomów, weryfikujących dane naukowe zebrane przez TESS, użył PESTO (kamery zainstalowanej w OMM), która zdołała potwierdzić prawdziwą naturę obiektu.

To nie była rutynowa kontrola. Musieliśmy się upewnić, że sygnał wykryty przez TESS był rzeczywiście spowodowany przez egzoplanetę krążącą wokół TOI-1452, największej z dwóch gwiazd w tym układzie. - komentuje Cadieux dla Phys.org

Ta gwiazda jest sporo mniejsza od Słońca, lecz razem z rówieśniczką, krążą w odległości 97 jednostek astronomicznych od siebie. TESS widzi je jako pojedynczy punkt. PESTO ma wystarczającą rozdzielczość, by odróżnić obydwa obiekty, a zdjęcia ukazały, że wokół TOI-1452 krąży egzoplaneta. Potwierdziły to również obserwacje prowadzone przez japoński zespół.

Prawdziwa natura

Dalsze badania prowadzone przy wykorzystaniu różnych instrumentów naukowych wykazały, że TOI-1452 b to planeta skalista. Na tym kończą się podobieństwa tej egzoplanety do Ziemi. Dalsza analiza udowodniła, że jej promień, masa i gęstość są większe.

Ponadto okazało się, że w porównaniu do nowej egzoplanety, Ziemia okazuje się być planetą pustynną mimo, że często bywa określana błękitną kropką. Woda na Ziemi stanowi mniej niż 1% masy całej planety. Analiza, w której uczestniczyli Mykhaylo Plotnykov i Diana Valencia z Uniwersytetu w Toronto wykazała, że w przypadku TOI-1452 b woda może stanowić nawet 30% masy egzoplanety.

To może oznaczać, że w całości jest ona planetą oceaniczną. Więcej danych na ten temat najpewniej pozyska Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba. Egzoplaneta stała się właśnie jednym z jego naukowych celów.