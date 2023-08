Po 17 latach misji NASA STEREO-A znowu połączy się z domem

Misja rozpoczęła się od dwóch statków STEREO-A i STEREO-B

Pierwotnie oba statki współpracowały ze sobą, aby dostarczyć jak najlepszy obraz Słońca na Ziemię. Dzięki nim po raz pierwszy mogliśmy oglądać naszą gwiazdę w pełnej okazałości, w wieloperspektywicznym widoku. Wcześniej dysponowaliśmy jedynie widokiem jednej strony na linii Słońce-Ziemia.

W 2014 roku NASA straciła kontakt z sondą STEREO-B, w związku z czym STEREO-A pozostał sam w swojej misji. Jednak dzięki temu, że ponownie zbliżył się do Ziemi, będzie mógł się stać częścią zespołu, a dane, które zebrał mogą dostarczyć bardzo istotnych informacji na temat pogody słonecznej, która ma ogromny wpływ na Ziemię.

Poznanie mechanizmów odpowiedzialnych za aktywność słoneczną

Dane zostaną porównane z informacjami zebranymi przez Obserwatorium Słoneczne i Heliosferyczne (SOHO), stanowiące wspólną misję NASA i Europejskiej Agencji Kosmicznej, a także Obserwatorium Dynamiki Słońca (SDO) NASA. Dzięki temu agencja będzie w stanie uzyskać nowe spojrzenie na Słońce, stereoskopowe.

Uzyskamy trójwymiarowy obraz Słońca dzięki porównaniu różnych obrazów i połączeniu ich w jeden. Zespół nadzorujący misję STEREO ma również nadzieję na przetestowanie teorii dotyczącej pętli koronalnych. Pętle koronalne są to potężne łuki materii słonecznej, które obserwowane są na powierzchni Słońca w pobliżu równika słonecznego.

Niedawno pojawiła się teoria, że pętle koronalne mogą być po prostu złudzeniami optycznymi. Jeśli spojrzysz na nie z wielu punktów widzenia, odpowiedź powinna stać się bardziej oczywista. Powiedział w oświadczeniu Terry Kucera, naukowiec projektu STEREO w NASA Goddard Space Flight Center.

Co więcej, ponowne spotkanie STEREO z Ziemią jest o tyle znaczące, że Słońce zbliża się do swojego maksimum aktywności, w związku z czym sonda będzie mogła pobrać dodatkowe dane dotyczące koronalnych wyrzutów masy. Jest to o tyle ważne, że coraz potężniejsze rozbłyski słoneczne zagrażają infrastrukturze komunikacyjnej Ziemi. Im lepiej poznamy naturę słonecznej aktywności, tym lepiej będziemy mogli się przygotować na ewentualne uderzenia energii.