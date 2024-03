Sławosz Uznański leci na ISS

Astronauta Sławosz Uznański, jako drugi Polak w historii ma polecieć w kosmos. Pierwszym naszym rodakiem, który odbył lot w kosmos, był Mirosław Hermaszewski, który niestety zmarł w 2022 roku. Dlatego też kolejna osoba z naszego kraju, która ma odbyć taką podróż, wzbudza tyle pozytywnych emocji.

Sławosz Uznański na swoich mediach społecznościowych prowadzi cykl #edu dotyczący ciekawostek związanych z pracą astronauty oraz przechodzonych przed misją ćwiczeń. W najnowszym poście dzieli się informacjami na temat tego, jak wygląda życie astronauty w warunkach mikrograwitacji. Dokładniej chodzi o sposób, w jaki śpi się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Nasz astronauta poleci w kosmos prawdopodobnie już w sierpniu.

Warunki mikrograwitacji są wyzwaniem dla człowieka

Myśląc o misjach kosmicznych, zapewne nie zastanawiamy się o bardziej przyziemnych rzeczach, które w warunkach mikrograwitacji mogą wyglądać trochę inaczej niż na Ziemi. W ciągu dnia astronauci mają wiele obowiązków związanych z funkcjonowaniem Międzynarodowej Stacji Kosmicznej praz z prowadzonymi przez załogę badaniami.

Jednak po wielu godzinach pracy zawsze przychodzi czas na sen. Jak to wygląda w kosmosie? Sławosz Uznański opisuje warunki, w jakich śpią, co do złudzenia przypomina sposób, w jaki sypiają nietoperze, czyli wszystko staje na głowie.

W poście możemy przeczytać, że każdy astronauta znajdujący się na pokładzie ISS ma do swojej dyspozycji „jednoosobową zamykaną kajutę”. W związku z tym, że w warunkach mikrograwitacji nie ma większego znaczenia, gdzie jest góra, a gdzie dół, czasami „niektórzy astronauci śpią de facto do góry nogami” – czytamy dalej.

Śpimy pionowo w specjalnych śpiworach przyczepionych do ściany. Przywiązujemy się pasami, żeby nie dryfować po całej kabinie, bo groziłoby to obrażeniami. W mikrograwitacji w trakcie snu ciało rzeczywiście odpoczywa, nic nie cierpnie, nic nie uciska. Odpoczywamy dosłownie w locie. Pisze Uznański.

Polak na ISS będzie prowadził „eksperymenty technologiczne”

Sławosz Uznański będzie przede wszystkim zajmował się przeprowadzaniem eksperymentów zatwierdzonych przez Europejską Agencję Kosmiczną, będą to również projekty zgłoszone przez polskie placówki naukowe.

Dzięki udziałowi Polaka mamy okazję przeprowadzić badania, których realizacja wymaga specjalnych warunków, w tym wypadku chodzi o mikrograwitację. Ma przede wszystkim skupić się na eksperymentach technologicznych. Będą to między innymi testy innowacyjnych technologii krajowych firm oraz realizacja programu edukacyjnego skierowanego do uczniów.