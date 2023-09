Potężny statek kosmiczny zmierza w stronę Ziemi. Wiezie cenny ładunek

Próbka została pobrana z asteroidy Bennu, ma zostać dostarczona na Ziemię 24 września. Statek wypuści kapsułę z ładunkiem, która wyląduje około 13 minut później na wyznaczonym obszarze poligonu testowo-szkoleniowego Departamentu Obrony w stanie Utah na południowy zachód od Salt Lake City.

Sam statek OSIRIS nie pozostanie długo w pobliżu Ziemi. Gdy tylko dostarczy bezpiecznie próbkę, zostanie wysłany na kolejną misję, mającą na celu zbadanie asteroidy Apophis. W związku z czym zyska nowe miano, OSIRIS-APEX (OSIRIS-Apophis Explorer).

Zdjęcie Obraz Bennu został stworzony na podstawie obserwacji dokonanych przez należącą do NASA sondę kosmiczną OSIRIS-REx, która badała asteroidę w bliskiej odległości przez ponad dwa lata / NASA/Goddard/University of Arizona / domena publiczna

Próbka z odległej asteroidy

Misja OSIRIS-REx ruszyła we wrześniu 2016 roku. Próbka, która zmierza w kierunku Ziemi, pobrana została w 2020 roku. Od tamtej pory statek odbywa drogę z powrotem, by zrzucić ładunek. Jest to pierwsza próba NASA pobrania próbki bezpośrednio z asteroidy. Naukowcy już czekają, by móc dokładnie ją przeanalizować oraz odkryć ewentualne wskazówki dotyczące pochodzenia życia na Ziemi.

Bennu jest asteroidą o strukturze gruzowatej, co za tym idzie, nie jest zbudowana z litej skały. Jej średnica wynosi niewiele ponad 500 metrów. Składa się z luźno ze sobą połączonych skał i cząstek, które tworzą zwartą całość dzięki oddziaływaniu grawitacji.

Statek OSIRIS znajduje się obecnie w odległości 7 milionów kilometrów od Ziemi. Porusza się ze średnią prędkością 23 000 kilometrów na godzinę. Jak informuje NASA, będzie trzeba przeprowadzić jeszcze jedną korektę trajektorii lotu, która zaplanowana jest na 17 września, czyli na tydzień przed planowanym zrzutem.